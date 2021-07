Stranger Things 4: David Harbour svela qualche anticipazione!

La quarta stagione di Stranger Things è tra le novità più attese del pubblico di Netflix (guarda il trailer qui). Difficilmente la vedremo prima del 2022 ma ogni piccola anticipazione è interessante e scatena teorie. Ecco qualche piccolo dettaglio svelato da David Harbour

L’attore che interpreta Hopper in Stranger Things ha rivelato qualche piccola anticipazione in un’intervista riportata anche da Collider. Mmm la prima cosa da dire è cha sarò più grande, ha iniziato l’attore. L’obiettivo, la scala e in generale l’idea stessa che abbiamo di Hakwkins non sarà più la stessa. Introdurremo nuovi temi ma allo stesso approfondiremo cose già note per rendere tutto molto più chiaro. Ogni indizio porterà in una certa direzione che ovviamente non posso rivelare.

So di averlo forse già detto per alcune stagioni passate ma questa è la mia preferita, ha continuato. Hopper sarà al massimo della purezza e anche della vulnerabilità in un certo senso. Come sappiamo, si trova rinchiuso in una prigione russa perciò sarà una persona diversa dopo questa esperienza. Vivrà una sorta di rinascita un po’ come succede a Gandalf ne Il signore degli anelli. Scopriremo nuovi e importanti parti della sua vita e ci sarò una grande sorpresa che scopriremo in questa stagione ma che continuerà anche oltre.

Di che cosa parlerà Stranger Things 4?

Non sappiamo ancora quale sarà il focus della quarta stagione, ma con tutta probabilità sarà svelato qualcosa in più sul passato di Eleven: come tra l’altro possiamo evincere dal nuovo trailer. Altro tema fondamentale riguarderà il destino di Hopper che, come era stato rivelato dal trailer precedente, non è morto ma si trova in Siberia molto presumibilmente prigioniero in un gulag.