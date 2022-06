Stranger Things 4: Chi è l’attore dietro Vecna e com’è nato il personaggio

Nella quarta stagione di Stranger Things i ragazzi devono affrontare le loro paure più nascoste come ha raccontato Natalia Dyer. Il ruolo di cattivo principale è lasciato al personaggio di Vecna. Scopriamo com’è nato e chi è l’attore che lo interpreta

Jamie Campbell Bower interpreta nella quarta stagione di Stranger Things il doppio ruolo di Henry-Uno e Vecna. In un’intervista a Variety ha raccontato che inizialmente però non aveva idea del ruolo che avrebbe dovuto avere. Non avevo idea di chi fosse il personaggio quando ho fatto l’audizione, ha raccontato. Non mi avevano inviato nessun tipo di materiale o copione. Tuttavia, essendo grande fan della serie ha subito risposto e inviato la sua candidatura.

Stavo impazzendo. Ho messo nel centro del mi appartamento una foto di Will Byers e poi tutti gli altri personaggi intorno. Volevo realizzare una sorta di mappa mentale in stile Claire Danes in Homeland legata a chi pensavo fosse. Dopo due giorni ho fatto un passo indietro e ho pensato fosse buona. Ho scattato una foto, ho stampato le foto e le ho messe in una cartellina. Dopo un po’ ho ricevuto una telefonata in cui si diceva che Matt e Ross volevano incontrarmi.

All’inizio pensavo volessero prendermi in giro. Tuttavia, dopo aver letto gli appunti che avevo preso senza aver mai letto il copione mi hanno detto: questo è letteralmente perfetto. I riferimenti, l’ispirazione.. Ti dispiace se mostriamo dei riferimenti visivi che abbiamo e a ciò a cui stiamo pensando, e ti diciamo un altro po’ sul personaggio?. A quel punto sapevano che non ero completamente folle.

Interpretare questo ruolo che ha un grande potere manipolatore è stato intenso. L’attore di Stranger Things ha poi raccontato che la pandemia lo ha aiutato a entrare nello stato mentale giusto. Ha avuto per esempio tempo per rivedere film horror come Dracula, Hellraiser,Nightmare on Elm Street. Per interpretare Vecna ho dovuto scavare a fondo perchè tutto quel risentimento non mi appartiene, ha concluso. Non ho parlato per nessuno per giorni, vagavo da solo per strada, ascoltavo tanta musica. Jamie ha poi sottolineato che il costume di Vecna gli ha permesso di recitare senza quasi ricorrere agli effetti speciali.