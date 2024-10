L’amore è cieco: Italia – come partecipare ai casting italiani di Love Is Blind

C’è chi guardando Love is Blind su Netflix ha detto a qualcuno: “Se lo fanno in Italia, dobbiamo troppo andare” e c’è chi mente. E’ arrivato il vostro momento perché anche i single italiani avranno una nuova opportunità per mettersi in gioco e per trovare l’anima gemella, rigorosamente al buio. Netflix ha annunciato L’amore è cieco: Italia, l’adattamento italiano della serie di successo Love Is Blind, e l’apertura della fase di casting.

Chi può partecipare a L’amore è cieco: Italia:

Quali sono i requisiti per partecipare alla versione italiana di Love is Blind? Innanzitutto essere single, sembra scontato, ma dai precedenti americani, non è proprio così. Possono iscriversi ai casting tutte le persone, tra i 25 e i 45 anni, che desiderano trovare il vero amore, quello che va oltre l’aspetto fisico, quello che sa amare per quello che si è piuttosto che per quello che si appare.

A differenza dei altri reality di dating, infatti, in L’amore è cieco: Italia le coppie di formeranno prima di essersi visti; i concorrenti potranno parlarsi solo attraverso un muro ed indagare così se hanno una affinità profonda.

Come partecipare ai casting di L’amore è cieco: Italia:

Per partecipare al casting basterà andare sul sito di Banijay Italia, mandando la propria candidatura qui. Per iscriversi bisognerà compilare un form e raccontare un po’ di se.

Cos’è Love is Blind:

L’amore è cieco: Italia rappresenta un vero e proprio esperimento sociale, un approccio meno convenzionale al dating moderno, in occasione del quale un gruppo di single che vogliono essere amati per quello che sono avrà l’opportunità di cercare l’anima gemella senza le distrazioni del mondo esterno e scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona. Quando arriverà il giorno delle nozze, la realtà e i fattori esterni li allontaneranno o sposeranno la persona di cui si sono innamorati ciecamente?

Love is Blind ha debuttato negli Stati Uniti il 14 febbraio 2020 e da allora è diventato un fenomeno globale. La serie originale ha avuto un tale successo da esser stata adattata in molti paesi, come Giappone, Brasile, Svezia, Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Argentina e Italia. Questa avvincente serie svelerà se in una relazione l’aspetto fisico, le differenze culturali e l’età contano oppure se l’amore è davvero cieco.