Questo mondo non mi renderà cattivo: tutto sulla serie di Zerocalcare

Zerocalcare è pronto per tornare su Netflix con Questo mondo non mi renderà cattivo, una serie animata tutta nuova che arriva dopo il successo della precedente Strappare lungo i bordi. La serie, come è stato già annunciato, non sarà un sequel ma racconterà una storia del tutto nuova ma in cui ritroveremo i personaggi che popolano l’universo di Zerocalcare.

Questo mondo non mi renderà cattivo, il trailer della nuova serie di Zerocalcare

Il primo trailer della serie tv è stato lanciato su Rai 1 durante la terza serata di Sanremo e successivamente su tutti i social dedicati. Il tutto tra una strizzata d’occhio al Festival e qualche piccola anticipazione.

Quando uscirà la serie in streaming su Netflix

Non è stata ancora resa nota la data in cui uscirà la serie. Ma ovviamente l’appuntamento è in streaming su Netflix. Non è ancora chiaro se la serie sarà presentata in anteprima in occasione di qualche festival come avvenuto per Strappare lungo i bordi che era stata presentata alla Festa del Cinema di Roma nel 2021.

Di che cosa parlerà Questo mondo non mi renderà cattivo

La trama di Questo mondo non mi renderà cattivo non è stata resa nota. Come già detto e sottolineato dallo stesso Zerocalcare la storia non rappresenta un sequel di Strappare lungo i bordi, un arco che il fumettista ha sempre considerato autoconclusivo.

Non ci resta quindi che aspettare per scoprire di che cosa parlerà questa nuova avventura in cui ovviamente ritroveremo Secco, Sara, l’Armadillo, l’amica Giraffa (come anticipato dal trailer), sicuramente i genitori del protagonista e ovviamente Zerocalcare.

Vi potrebbe interessare anche:

Strappare lungo i bordi: è la serie più vista di Netflix, perché vederla

Strappare lungo i bordi: la nostra intervista a Zerocalcare