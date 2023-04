Tutto chiede salvezza 2: Netflix annuncia il rinnovo della serie

Se avete amato la prima stagione di Tutto chiede salvezza sarete felici di sapere che Netflix ha appena annunciato il rinnovo e l’inizio della produzione della seconda stagione della serie. Arriverà quindi presto su Netflix Tutto chiede salvezza 2.

Netflix ha appena comunicato il rinnovo della serie mediante i suoi canali social, condividendo una foto che mostra ai fan lo script del primo episodio di Tutto chiede salvezza 2. L’episodio non ha ancora un titolo ma è stato scritto da Francesco Bruni, Daniele Mencarelli e Daniela Gambaro.

Oggi è un po’ meno lunedì: la seconda stagione di #Tuttochiedesalvezza è in arrivo prossimamente ❤️ pic.twitter.com/Cryo0gAlHd — Netflix Italia (@NetflixIT) April 3, 2023

La trama di Tutto richiede salvezza

Daniele (Federico Cesari) è un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camera di un reparto psichiatrico per essere sottoposto a Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio), insieme ad altri cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune. È inoltre pressato dai medici, che gli vogliono frugare nel cervello per capire cos’abbia che non va, ed è accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Ma sette giorni, tanto dura la sua permanenza nel reparto, sono lunghi e quella che all’inizio gli sembrava una condanna piano piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita.

Il cast di Tutto richiede salvezza

Il protagonista di Tutto richiede salvezza è interpretato da Federico Cesari, conosciuto dal pubblico di Netfli per il ruolo di Martino nella serie Skam Italia, oltre a: Andrea Pennacchi (Petra), Fotinì Peluso (La Compagnia del Cigno), Ricky Memphis (Distretto di Polizia) e Carolina Crescentini (Mare Fuori).

Quando uscirà Tutto chiede salvezza 2?

La serie non ha ancora una data d’uscita ma possiamo presumere che, essendo appena iniziata la produzione, potremo vedere lo show entro la fine del 2023. Incrociamo le dita.