Stranger Things 4: Il fratello di Maya Hawke entra nel cast? (FOTO)

Come già vi avevamo raccontato, la produzione di Stranger Things 4, è ricominciata da alcune settimane (i dettagli qui). Tra rigide norme per evitare il contagio ci sono anche le prime indiscrezioni su nuovi personaggi. In questi giorni girano molte foto del fratello di Maya Hawke sul set della serie Netflix. Ecco quello che sappiamo su di lui e su un suo possibile ruolo

I Duffer Brothers hanno fatto trapelare pochissime anticipazioni su questa quarta stagione. Sappiamo per esempio che non sarà l’ultima e che gran parte della trama coinvolgerà il personaggio di Hopper (David Harbour). L’attore aveva spiegato come maggior spazio sarà riservato al suo personaggio, scavando a fondo nel suo passato e mostrando elementi della sua personalità sconosciuti. Molti elementi accennati nella terza avranno molto più senso proprio soltanto dopo la visione della quarta e della quinta. Nella stagione 4 e 5 saremo in grado di svelare la complessa storia di Hopper, che è davvero ricca, aveva svelato l’attore.

In questi giorni però fa notizia l’arrivo sul set di Levon Hawke, fratello di Maya Hawke (Robin nella serie). Un ragazzo con uno stile punk che per alcuni potrebbe interpretare il fratello di Robin anche sul set. Per li momento non abbiamo notizie in merito al suo personaggio per cui potrebbe anche essere solo un nuovo misterioso arrivato a Hawkins. Tuttavia, su Twitter possiamo trovare i primi scatt rubati dal set e ogni teoria ha senso!

Ecco le foto del fratello di Maya Kawke sul set di Stranger Things 4:

a new character was spotted filming at the video store pic.twitter.com/Fx0J1lIjC0 — best of stranger things (@badpostst) October 22, 2020

more pics of levon hawke on set pic.twitter.com/jP4yypg2kS — best of stranger things (@badpostst) October 22, 2020