Si, è tutto vero: Netflix cancella anche le serie tv più viste della piattaforma. Questa volta a dichiararlo è stato direttamente Netflix nel momento in cui ha reso pubblici i dati di visualizzazione, dimostrando che Shadow and Bone 2 è stata la serie tra le più viste dell’anno ma nonostante ciò l’ha cancellata. Tranquilli ora vi spieghiamo tutto.

Netflix e la cancellazioni difficili da giustificare

Netflix ha finalmente rilasciato il What We Watched, un report Netflix sulle ore di visualizzazioni globali di 18.000 titoli – originali e concessi in licenza – da gennaio a giugno 2023.

Da questo report scopriamo che Shadow and Bone 2 è stata la serie in lingua inglese più vista del suo periodo d’uscita accumulando 192,9. M di ore visualizzate dal suo debutto il 16 marzo fino alla fine di giugno, arrivando fino al 26° posto nella classifica delle serie più viste dell’anno.

Netflix ha sempre dichiarato che la decisione in merito al rinnovo o alla cancellazione di una serie si basa sul rapporto costi vs benefici ma possiamo dire che qui sono intervenuti altri fattori dato che il qualitativo di visualizzazioni di Shadow & Bone è di poco inferiore a serie come XO Kitty e Vikings: Valhalla, entrambe rinnovate per nuove stagioni. Quindi forse nel caso di Shadow & Bone i fattori determinati sono stati lo sciopero doppio di attori e sceneggiatori, che avrebbero cambiato i piani di Netflix ed allungato ulteriormente i tempi di rilascio tra le stagioni della serie.

La cosa leggermente più preoccupante è che Sweet Tooth 2 con meno ore totali di visualizzazione rispetto a S&B è stata rinnovata per la terza ed ultima stagione.

Quello che possiamo dedurre da questo report è che ormai risulta davvero difficile capire in base a quali parametri Netflix sceglie di rinnovare una serie oppure no. Questo ovviamente a meno che lo show non diventi davvero un fenomeno come nel caso di: Mercoledì, The Night Agent, OBX, Ginny and Georgia e Bridgerton, in quel caso il rinnovo è assicurato.

