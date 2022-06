Da ciao ad addio Netflix: trailer e anticipazioni della rom com

Anche questa estate Netflix accontenterà i fan delle rom com con un nuovo titolo: Da ciao ad addio. Il film è una commedia romantica con protagonisti due teenager alle prese con i loro sentimenti e le loro decisioni alla vigilia della partenza per il college.

Il film è interpretato da Talia Ryder e Jordan Fisher ed è realizzato dai produttori di Tutte le volte che ho scritto ti amo, tratta dal bestseller di Jennifer E. Smith.

Da ciao ad addio sarà disponibile su Netflix a partire dal 6 luglio.

Da ciao ad addio il trailer del film Netflix

La trama del film

Da ciao ad addio prende le mosse dal tipico struggle che molti liceali americani si trovano a vivere alla fine della scuola. Quando si parte per il college spesso si va lontano da casa, e non è detta che si finisca sempre insieme al proprio ragazzo o alla propria ragazza.

Anzi, il più delle volte accade che le storie d’amore finiscano proprio a causa della distanza. Così, proprio per questo motivo, Clare (Talia Ryder) e Aidan (Jordan Fisher) decidono di lasciarsi prima di iniziare il college. Tuttavia desiderano trascorrere insieme un’ultima indimenticabile serata.

Mentre insieme ripercorrono le tappe più importanti della loro storia d’amore, dal loro incontro al primo bacio, al primo litigio, arriveranno a una svolta importante che li costringerà a prendere una decisione: restare insieme nonostante tutto oppure dirsi addio?

Da ciao ad addio, il libro di Jennifer E. Smith

Il film è tratto dall’omonimo romanzo best seller di Jennifer E. Smith, pubblicato in lingua originale con il titolo Hello, Goodbye and Everything in Between. In Italia il libro è edito da Sperling & Kupfer.

Da ciao ad addio, il cast

Nei panni dei protagonisti del film vedremo Talia Ryder e Jordan Fisher.

Talia si è fatta apprezzare dalla critica grazie al film Mai raramente a volte sempre di Eliza Hittman uscito nelle sale nel 2020. Ha anche partecipato a West Side Story di Steven Spielberg come membro del coro dei Jets.

Jordan Fisher ha già alle spalle una consolidata carriera come attore e cantante. L’abbiamo visto in P. S. Ti amo ancora, il secondo episodio della saga di Tutte le volte che ho scritto ti amo. Ha anche doppiato uno dei 4*Town nella versione originale di Red.

Noi l’abbiamo intervistato proprio in questa occasione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)