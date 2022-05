Stranger Things 4: Gaten Matarazzo e Priah Ferguson parlano del futuro di Dustin ed Erica

Siamo tornati a Hawkins per la stagione più horror fino ad ora. Da oggi, 27 Maggio, è disponibile su Netflix il Volume 1 di Stranger Things 4, ovvero gli episodi da 1 a 7 della quarta stagione, e il volume 2, invece, debutterà il 1° luglio, con gli episodi 8 e 9.

Molte cose sono cambiate da quando abbiamo lasciato i protagonisti (ormai 3 anni fa per noi) alla fine della terza stagione: i ragazzi sono ormai al liceo ed alle difficoltà dell’adolescenza si sommano anche i mostri del passato che continuano a perseguitare le loro menti. Gli orrori, però, non sembrano essere del tutto sepolti e nuove minacce arrivano a disturbare la quiete della cittadina.

Ho avuto il piacere di incontrare virtualmente Gaten Matarazzo e Priah Ferguson, che interpretano rispettivamente Dustin ed Erica, la sorellina di Lucas, ed abbiamo parlato delle sfide che il gruppo di amici deve affrontare per mantenere il gruppo unito, nonostante gli interessi diversi, di cosa vorrebbero imparare dai loro personaggi e cosa sognato per il futuro nella quinta ed ultima stagione.

Guarda la nostra intervista esclusiva a Gaten Matarazzo e Priah Ferguson di Stranger Things 4:

Informazioni su Stranger Things 4

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn.

Cast:

Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

Netflix ha confermato che ci sarà una quinta e ultima stagione, atto conclusivo della serie.

Dal suo debutto nel 2016, il fenomeno globale di Stranger Things ha ottenuto oltre 65 riconoscimenti e 175 candidature a premi tra cui Emmy, Golden Globe, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, un Peabody Award, AFI Program of the Year, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e molti altri.

Lo show candidato per tre volte come Miglior serie drammatica agli Emmy è uno dei titoli più guardati su Netflix: la terza stagione ha totalizzato 582 milioni di ore di visione, classificandosi al secondo posto nella Top 10 delle serie in lingua inglese, mentre la seconda stagione si trova al decimo posto con 427 milioni di ore di visione