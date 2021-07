Millie Bobby Brown fidanzata con un tiktoker da minorenne? La risposta alle dichiarazioni di Echo

I rappresentanti di Millie Bobby Brown hanno riposto alle pesanti affermazioni del TikToker Hunter “Echo” Ecimovic dopo che ha condiviso alcune prove di una sua presunta uscita con l’attrice diciassettenne di Stranger Things.

Dopo che le sue dichiarazioni sono diventate virali, infatti, i rappresentanti di Millie hanno replicato a quanto pubblicato. Ecco cosa hanno detto a Just Jured.

“Le osservazioni di Ecimovic sui social media non sono solo disoneste, ma sono anche irresponsabili, offensive e piene di odio. Invece di impegnarci in un discorso pubblico con lui attraverso la stampa o sui social media, ci stiamo attivando per garantire che interrompa questo comportamento una volta per tutte”.

Per chi non lo sapesse, Hunter ha rivelato in un tweet che lui e Millie si sarebbero frequentati quando lei aveva 15 anni e lui 18 e che avrebbero persino vissuto insieme per otto mesi.

Dichiarazioni piuttosto forti, dato che Millie Bobby Brown era ed è ancora minorenne, anche se fino ad adesso sono state categoricamente smentite da parte dell’attrice e da chi la rappresenta.

a 20-years-old dating a 16-years-old KID.

where were her parents? who allowed their “relationship”? and the most important thing: why didn’t these photos come out earlier?

i’m disgusted and not surprised at how wrong this world can be.

SHE. WAS. A. KID. #milliebobbybrown pic.twitter.com/1PoTMHorGd — fab; is reading starlight (@BRUT4AL) July 13, 2021

Il fatto che poi il tikoker abbia reso pubblici dettagli estremamente privati, ammesso che siano veri, arrivando a vantarsi in una diretta di aver avuto dei rapporti sessuali con la giovanissima attrice ha fatto scattare l’intervento dell’entourage della ragazza.

Quest’ultimo ha intimato che potrebbe ricorrere alle vie legali per mettere fine alle insinuazioni di Echo. A quanto pare, però, il giovane non avrebbe alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi. Ha già detto, infatti, di non avere nulla di cui scusarsi.