The Sandman 2: avrà due date d’uscita

The Sandman 2 approderà su Netflix divisa in due parti, collocate entrambe nel mese di luglio. Purtroppo per i fan dei dei fumetti ci spiace comunicare che questa sarà anche l’ultima stagione della serie.

The Sandman 2: tutto quello che dovete sapere

Netflix ha scelto di dividere la seconda stagione di The Sandman in due volumi: il primo composto da sei episodi debutterà sulla piattaforma il 3 luglio mentre il secondo, formato dai restanti cinque episodi, uscirà il 24 luglio. Entro il mese di luglio vedremo conclusa la seconda stagione dello show.

Insieme all’annuncio delle date d’uscita della serie, Netflix ha svelato anche il primo teaser trailer della stagione finale di The Sandman, che annuncia una grande riunione per Sogno (Tom Sturridge) e la sua famiglia di fratelli Endless.

Come precisato sopra The Sandman 2 sarà la stagione conclusiva dell’universo di Neil Gaiman, sia perchè era già stato deciso prima di iniziare le riprese che a seguito delle accuse di cattiva condotta sessuale rivolte all’autore della graphic novel e produttore esecutivo della serie Neil Gaiman.

La trama di The Sandman 2

Dopo una fatidica riunione con la sua famiglia, Sogno (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l’altra mentre cerca di salvare se stesso, il suo regno e il mondo della veglia dall’epica ricaduta delle sue malefatte passate.

Per fare ammenda, Sogno deve affrontare amici e nemici di vecchia data, dei, mostri e mortali. Ma il cammino verso il perdono è pieno di svolte inaspettate e la vera assoluzione potrebbe costare a Sogno tutto. Basata sull’amata e pluripremiata serie a fumetti della DC, la seconda stagione di The Sandman racconterà l’intero arco narrativo di Sogno fino alla sua emozionante conclusione.

