Maturità 2022: Tutte le tracce della prima prova di italiano

Alle ore 8:30 in punto del 22 giugno, 539.678 studentesse e studenti in giro per l’Italia si cimenteranno con le tracce della Prima Prova della Maturità 2022. Dopo due anni di pandemia, quest’anno torno un esame di Stato molto simile a quello che eravamo abituati: con le prove scritte. Nel 2020 e 2021, infatti, gli studenti hanno sostenuto solo un esame orale, a causa delle tante ore di lezione in DAD e le norme sanitarie.

Maturità 2022:

Oggi, però, come da tradizione, torna l’appuntamento più temuto per gli allievi del nostro Paese nella sua forma classica e nelle prossime tre settimane circa si giocheranno il tutto per tutto dopo 5 anni di scuole superiori.

Si comincia dunque come sempre con la Prima Prova, che di norma è quella che genera meno preoccupazione e un enorme interesse da parte dell’opinione pubblica. La scelta degli argomenti del tema di italiano genere ogni anno interesse, dibattiti e persino qualche (sana) polemica.

Tracce Prima prova Maturità 2022:

Durante la Maturità 2022 i candidati avranno 6 ore tempo per completare la prova scritta e potranno usare solo il dizionario di italiano. Nel caso di studenti madrelingua non italiana, anche il dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza). Alle ore 8:30 verrà aperto il plico telematico, contenente prove ministeriali, quindi le tracce del tema, che verranno consegnate agli studenti. Le tracce predisposte dal Ministero sono 7 mentre le tipologie tra le quali i maturandi potranno scegliere sono 3:

Tipologia A, due tracce di analisi del testo (un testo poetico e uno in prosa);

(un testo poetico e uno in prosa); Tipologia B, tre tracce di testo argomentativo (una di queste sarà obbligatoriamente d’ambito storico);

(una di queste sarà obbligatoriamente d’ambito storico); Tipologia C, due tracce di tema d’attualità.

Quali sono le tracce della Maturità 2022 – IN DIRETTA:

Le sette tracce definitive:

Tipologia A, analisi del testo:

“La via ferrata” di Giovanni Pascoli;

“Nedda”, novella di Giovanni Verga.

Tipologia B, testo argomentativo:

“La sola colpa di essere nati” di Liliana Segre e Gherardo Colombo;

“Musicofilia” di Oliver Sacks;

Discorso del premio Nobel 2021 per la Fisica, Giorgio Parisi;.

Tipologia C, tema d’attualità:

“Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello” di Vera Gheno e Bruno Mastroianni;

“Perché una costituzione della terra?” di Luigi Ferrajoli.

9:50: Traccia di Tipologia B, testo argomentativi su “Musicofilia” di Oliver Sacks.

9:31: Traccia di Tipologia B, testo argomentativo, sul brano “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre. Al centro una riflessione sulla tematica delle leggi razziali.

9:07: Prime indiscrezioni per i Temi di attualità, ovvero Tipologia C:

Luigi Ferrajoli – “Perché un Costituzione della Terra?” con al centro la Pandemia e le conseguenze sul Pianeta.

Vera Gheno e Bruno Mastroianni – “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello” sui social network.

9:00: In una delle tracce c’è un discorso proposto alle Camere da Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano, premio Nobel per la fisica nel 2021. Dovrebbe essere una delle tracce della Tipologia B, testo argomentativo, sul tema del cambiamento climatico.

8:52: Si parla anche di una traccia con Liliana Segre per il testo argomentativo

8:30: Prime notizie dicono che è uscito Giovanni Pascoli con “La Via Ferrata” per l’analisi del testo in poesia. Per l’analisi del testo in prosa, invece, potrebbe essere Giovanni Verga con “Nedda. Bozzetto Siciliano”.

Consigli per la Prima Prova:

leggi attentamente le tracce proposte prima di sceglierla;

le tracce proposte prima di sceglierla; non avere fretta! Prendi tutto il tempo di cui hai bisogno per analizzare il materiale fornito dal Ministero;

Prendi tutto il tempo di cui hai bisogno per analizzare il materiale fornito dal Ministero; prima di iniziare a scrivere fai una scaletta con tutti i punti che vuoi toccare;

con tutti i punti che vuoi toccare; svolgi prima la prova in brutta copia;

consulta il dizionario per ogni dubbio;

controlla eventuali errori ortografici.

Come ogni Maturità che si rispetti, GingerGeneration.it seguirà per voi lettori la diretta dello spoglio delle tracce. Le danze inizieranno appunto poco dopo le 8:30 ma ci vorrà almeno un’oretta prima di scoprire tutti i temi proposti agli alunni.

Maturità 2022 seconda prova:

La seconda prova della maturità 2022 si terrà in tutta Italia il 23 Giugno. Il secondo scritto è volto ad accertare le competenze degli studenti acquisite nelle discipline più importanti di ciascun corso di studio, dette anche materie caratterizzanti. La seconda prova dell’esame di Stato si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia ma, diversamente dalla formula ordinaria dell’esame, quest’anno le tracce saranno differenti a seconda dell’indirizzo di studio: saranno le commissioni d’esame interne agli istituti a occuparsi dell’elaborazione della traccia.