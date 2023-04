Stranger Things: in arrivo una serie animata

Netflix ha ufficialmente dato il via libera alla produzione di una serie tv animata ambientata nell’universo di Stranger Things. Siamo stupiti? Direi di no, considerando la forza del franchise dei fratelli Duffer. La serie tv creata dei Duffer Brothers è sicuramente tra le più iconiche e distintive di Netflix, perciò non dobbiamo stupirci del fatto che la piattaforma streaming abbia scelto di iniziare, già prima della conclusione della serie madre, a mettere in cantiere diversi spin-off.

La serie tv animata di Stranger Things sarà prodotta da Flying Bark Productions e da Eric Robles, mentre i fratelli Duffer saranno coinvolti anche come produttori esecutivi al fianco di Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps.

Ecco le dichiarazioni dei fratelli Duffer: “Abbiamo sempre sognato una versione animata di Stranger Things simile ai cartoni del sabato che abbiamo amato quando eravamo ragazzini, e vedere realizzato questo sogno è stato assolutamente elettrizzante. Non potremmo essere più sorpresi da quello che hanno ideato Eric Robles e il suo team: gli script e gli artwork sono incredibili e non vediamo l’ora di poter condividere di più con voi! L’avventura continua.”

Ancora non sappiamo quando verrà distrutta la serie. Possiamo però anticiparvi che non dovremo attendere troppo per vedere Stranger Things 5. Le riprese della quinta stagione della serie dovrebbero partire a breve e l’ultima stagione della serie potrebbe sbarcare su Netflix nel 2024.

La trama di Stranger Things 4

Sono passati diversi mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. I protagonisti, nonostante stanno ancora affrontando le conseguenze di quegli orribili eventi, soprattutto la presunta morte di Hopper, si separano per la prima volta. L’arrivo al liceo, ovviamente non rende le cose più semplici. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

