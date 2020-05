Stranger Things 4 – Joe Keery: “Sarà una stagione spaventosa”

La quarta stagione di Stranger Things è molto attesa dal pubblico soprattutto dopo il trailer di qualche mese fa (guardalo qui). Netflix, come tutte produzioni, ha dovuto interrompere le riprese ma la trama c’è già e Joe Keery ha deciso di dare al pubblico qualche indizio. Ecco i dettagli!

Ragazzi è davvero magnifica, ha raccontato l’attore di Stranger Things in un’intervista riportata su People. I Duffer Brothers hanno fatto di nuovo un ottimo lavoro. So che lo dico quasi ogni anno, ma questa stagione sarà ancora più spaventosa delle precedenti. La scorsa diciamo che era solo un po’ dark a confronto. L’attore ha poi scherzato sui costumi e non ha aggiunto altro perchè ovviamente creare delle aspettative è importante ma non fare spoiler ancora di più!

A marzo vi avevamo mostrato il cast di Stranger Things alla prima table read. Come già vi avevamo anticipato, la prossima stagione della serie cult di Netflix conterà 8 episodi. Dopo il trailer i fratelli Duffer avevano confermato il ritorno di Hopper. Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa, avevano poi aggiunto. La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla.