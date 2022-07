Con due episodi da più di due ore si conclude in modo eccezionale Stranger Things 4 Volume 2. Dal 1° Luglio è disponibile la seconda parte della quarta stagione della serie dei Duffer Brothers su Netflix e finalmente abbiamo scoperto se i nostri protagonisti sono riusciti a sconfiggere Vecna e soprattutto chi non è sopravvissuto alla battaglia decisiva nel Sottosopra.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULLA FINE DI STRANGER THINGS VOLUME 2!

Stranger Things 4 Volume 2: come finisce la stagione

La quarta stagione di Stranger Things si conclude con un episodio 9 che è praticamente un film da 2:30 ore: nella puntata vediamo tutte e tre le storyline della stagione arrivare ad un compimento e tutti i protagonisti impegnati, in modo diversi, nella guerra contro i mostri del Sottosopra.

Ad Hawkins abbiamo Dustin, Lucas, Max, Steve, Robin, Erica, Nancy ed la new entry Eddie che hanno elaborato un piano per distrarre e poi uccidere Vecna. Max servirà come diversivo e, mentre lui è impegnato nella sua mente per cercare di ucciderla e poi portare a compimento il suo obiettivo, gli altri distruggeranno il suo corpo.

Mike, Will, Jonathan e Argyle nella puntata 8 sono riusciti a salvare Unidici, che però capisce di non riuscire ad arrivare in tempo ad Hawkins, quindi decide di salvare Max entrando nella sua mente per sconfiggere Vecna da li. Immersa in una vasca all’interno di una pizzeria ad asporto e guidata delle parole d’amore di Mike, la ragazza riesce a raggiungere la mente di Max e, nonostante una difficoltà iniziale, sconfigge Vecna. L’ex numero 001, però, sembra essere all’inizio della sua vendetta.

Durante la battaglia Vecna, infatti, riesce ad uccidere Max, distruggendo così la separazione tra Hawkins ed il Sottosopra. In questo momento di difficoltà per i nostri protagonisti, Eddie si è sacrificato per aiutare i suoi amici a portare a termine il piano. Il capitano dell’Hellfire club muore come l’eroe che si meritava di essere. Il personaggio di Joseph Quinn è sicuramente il più interessante tra quelli inseriti in questa nuova stagione e ci ha davvero spezzato il cuore dovergli dire addio.

Nel frattempo Hopper, Joyce ed il resto della spedizione in Russia sono tornati nella prigione per combattere con il Demogorgone e l’ex sceriffo lo uccide con una mossa degna di Neville Paciock in Harry Potter – I Doni della Morte: Parte 2,

Nancy, nel frattempo, si dimostra la regina di questa stagione sparando ripetutamente a Vecna!

Stranger Things 4 Volume 2 – è la fine per Hawikins?

Undi cerca di usare i suoi potere per riportare in vita Max. La scena si chiude e ci annuncia che sono passati due giorni. Mentre c’è un esodo di massa da Hawkins, perché la popolazione scappa da quello che pensano essere un terremoto, Mike, Undi ed il resto della band tornano finalmente a casa. Jonathan e Nancy si riabbracciano ed il gruppo di amici scopre che Max è ancora in coma; il suo cuore si è fermato per un minuto e forse non si risveglierà mai.

Non è chiaro quanto Undi abbia raccontato a Mike di quello che è successo tra lei, Max e Vecna.

Dustin, Steve e Robin vanno ad aiutare la popolazione distribuendo vestiti e provviste. Il personaggio di Gaten Materazzo va dallo zio di Eddie che gli racconta che il nipote poteva scappare, ma che ha lottato per proteggere la città: “Non solo è innocente, lui è un eroe“. Lucas, invece, rimane in ospedale con Max.

Il gruppo di amici accompagna il personaggio di Millie Bobby Brown a sistemare la casetta nel bosco dove può nascondersi quando vengono raggiunti a sorpresa da Hopper e Joyce (che finalmente si sono baciati!). L’incontro tra Undi e il suo papà adottivo è davvero molto commovente.

Will confessa a Mike di percepire ancora la presenza di Vecna e che la guerra non è ancora finita. In quel momento la cenere comincia a cadere come neve, proprio come nel Sottosopra, ed i nostri protagonisti si rendono conto che il mondo sotterraneo sta invadendo Hawkins.

