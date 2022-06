Stranger Things: Arrivano i Funko Pop per i fan della serie Netflix

I funko pop sono tra i gadget da collezionare più amati dai fan di film e serie tv pensiamo al successo di quelli di Harry Potter per esempio. Per il pubblico di Netflix e Stranger Things c’è una bella sorpresa: i Pop dei personaggi. Scopriamoli insieme

I fan potranno collezionare quindi i personaggi protagonisti delle avventure a Hawkins. Attenzione però sul sito ufficiale ci sono già alcuni sold out come Eddie, anche se ovviamente ben presto saranno nuovamente disponibili. I prezzi variano e si aggirano intorno ai 15/20 euro. Gli utenti possono tra l’altro chiedere via email una notifica per rimanere aggiornati. Una collezione imperdibile per viaggiare nel Sottosopra e tuffarsi negli anni ’80.

Stranger Things 4 volume 2: trailer e anticipazioni

Sinossi della stagione 4. Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.