Stranger Things 4 Volume 2: Quale personaggio muore

“Ho la sensazione che questa volta potrebbe andarci male“. Il personaggio di Maya Hawke è quasi profetico nella prima puntata di Stranger Things 4 Volume 2: parlando con Steve, infatti, mentre si preparano ad affrontare la lotta finale con Vecna, Robin confessa all’amico non ha un buon presentimento sulla fine di questa battaglia con il Sottosopra.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULLA FINE DI STRANGER THINGS VOLUME 2!

Chi muore in Stranger Things 4 Volume 2:

“Se non arriviamo a Hawkins, loro moriranno“. Undici alla fine dell’ottava puntata di Stranger Things 4 Volume 2 confessa a Will e Mike l’urgenza di tornare a casa perché ha visto cosa potrebbe accadere ai loro amici altrimenti. Dustin, Lucas, Max, Steve, Robin, Erica, Nancy ed la new entry Eddie, infatti, hanno escogitato un piano per affrontare Vecna, ma il personaggio di Millie Bobby Brown sa che hanno poche speranze contro questo mostro.

Durante la battaglia muoiono due personaggi, o quasi.

Mentre si trovava nel Sottosopra per portare avanti il piano ideato per sconfiggere Vecna, Eddie decide di non riattraversare il portale insieme a Dustin perché si accorge di un pericolo imminente; questa volta ha cambiato il suo destino decidendo di non scappare, ma distrarre i mostri del Sottosopra e prendere tempo affinché gli altri potessero portare avanti il resto della loro missione.

Viene attaccato da una serie di creature volanti e cerca di farsi inseguire per dare un po’ di tempo ai suoi amici. Nel momento di maggior forza del Sottosopra, mentre Vecna sta per sconfiggere Undici ed uccidere Max, le creature lo attaccano, lasciandolo a terra in fin di vita.

Prima di morire Eddie sorride e dice a Dustin che sente che quello sarà il suo anno e che si diplomerà. Alla fine della puntata il personaggio di Gaten Materazzo va dallo zio di Eddie che gli racconta che il nipote poteva scappare, ma che ha lottato per proteggere la città: “Non solo è innocente, lui è un eroe“.

Il personaggio di Joseph Quinn è sicuramente il più interessante tra quelli inseriti in questa nuova stagione e ci ha davvero spezzato il cuore dovergli dire addio.

Il secondo personaggio che tecnicamente muore durante Stranger Things 4 Volume 2 è Max. La ragazza, infatti, è l’ultima vittima di Vecna, che in questo modo riesce anche ha spezzare la divisione tra Hawkins ed il Sottosopra. Vendendo la sua amica senza vita e grazie all’incoraggiamento di Mike, però, Undici riesce a sconfiggere il nemico ed a riportare in vita la ragazza.

Quando tornano a casa, però, scoprono che Max è in coma e forse potrebbe non risvegliarsi più.

Trama:

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.