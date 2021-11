Stranger Things 4: il nuovo trailer e i titoli degli episodi della quarta stagione

Netflix ha deciso di fare una sorpresa ai fan di Stranger Things rilasciando un nuovo teaser teaser trailer della quarta stagione. Una piccola piccola che arriva dopo l’ultimo teaser e che ci fa sembrare meno lontana l’uscita dei prossimi episodi.

Nel teaser vediamo Eleven (Undici nel nostro doppiaggio) e Will in California dopo il loro trasferimento. La ragazza sembra non essersi ambientata nel nuovo contesto e non vede l’ora che arrivino le vacanze di primavera per poter rivedere Mike.

Il teaser è accompagnato da una canzone anni ’80: A Place in California di Jeremiah Burnham, che ci riporta indietro nel tempo laddove avevamo lasciato i protagonisti.

Guarda il nuovo teaser trailer di Stranger Things 4

Ma non è finita qui. Sono stati svelati anche i titoli degli episodi della nuova stagione…

Sono: “The Hellfire Club,” “Vecna’s Curse,” “The Monster and the Superhero,” “Dear Billy,” “The Nina Project,” “The Dive,” “The Massacre At Hawkins Lab,” “Papa” e “The Piggyback.”

Qui un’anticipazione:

Stranger Things 4 arriverà nel 2022, ma, almeno a oggi, non abbiamo una data d’uscita ufficiale. Tuttavia molti fan stanno già pensando che le vacanze di primavera citate nel teaser possano essere un indizio su quando la nuova stagione sarà distribuita.

Ovviamente per ora non c’è nulla di ufficiale… di conseguenza non ci resta che aspettare.

Come vi ricorderete la lavorazione di Stranger Things 4 e, di conseguenza, la sua distribuzione su Netflix è slittata a seguito della pandemia.

Qual è il futuro di Stranger Things?

Sebbene dopo l’uscita della terza stagione i fratelli Duffer avessero detto che la quarta stagione sarebbe stata con tutta probabilità l’ultima oggi non pare più così certo. Non molto tempo fa le voci su una quinta stagione erano abbastanza insistenti, pur non essendoci nulla di ufficiale in realtà.

I fratelli Duffer hanno sempre detto di volersi fermare a un certo punto per far risultare credibile la crescita dei personaggi con quella del cast di giovani attori.