Selena Gomez: tutti i testi e le traduzioni di Rare Deluxe Version

Selena Gomez ha rilasciato la versione deluxe del suo ultimo album Rare. Una versione che era molto attesa dai suoi fan e che la cantante aveva annunciato qualche mese prima parlando del prossimo singolo, Boyfriend.

Insieme a questo brano ne avremo altri due inediti, She e Souvenir che andranno a completare questa speciale versione. Nella versione deluxe è inserito anche il brano Feel Me. Registrato dalla cantante nel 2016 è diventato un tormentone per i fan che ne hanno richiesto a gran voce la versione studio.

Qui per ascoltare l’album in streaming di Selena Gomez

Ecco la tracklist completa di Rare di Selena Gomez, clicca sul titolo per scoprire per audio, testi e traduzioni delle canzoni

1. Rare

2. Dance Again

3. Look at her now

4. Lose You To Love Me

5. Ring

6. Vulnerable

7. People You Know

8. Let Me Get Me

9. Crowded Room ft. 6LACK

10. Kinda Crazy

11. FUN

12. Cut You Off

13. A Sweeter Place ft. Kid Cudi

14. Feel Me

15. Boyfriend

16. She

17. Souvenir

La cantante comunque non si ferma e in questo periodo sta continuando a lavorare su più fronti. Da un lato si sta impegnando per creare una raccolta fondi a supporto delle cure e ricerche per il Covid-19, che sta attualmente interessando tutto il mondo; dall’altro Sel continua a lavorare sulla sua collezione di make up la Rare Beauty che sarà commercializzata questa estate attualmente solo in Nord America nei negozi Sephora.