Selena Gomez e benny blanco: Cowboy (Video, Testo e Traduzione)

Cowboy è una delle tracce contenute nell’album I Said I Love You First di Selena Gomez e benny blanco che è stato pubblicato venerdì 21 marzo 2025. Qui sotto il lyric video ufficiale della canzone.

Testo Cowboy

You want me to act like the bad girls

Put you on your knees

Kiss me like we’re meant for each other

Say you‘ll never leave

Now sigh, I, you’re mine

Put your hands on me

Ride it like a cowboy

Run you outta town boy

Good lord baby please

Going all around boy

Ride it like a cowboy (ahh)

Ride it like a cowboy (ahh)

Let’s pretend we’re both underwater

Breathe me in so deep

Lips like rain remind you of summer

Say you’ll never leave

My side

You’re mine

Put your hands on me

Ride it like a cowboy

Run you outta town boy

Good lord baby please

Going all around boy

Ride it like a cowboy (ahh)

Ride it like a cowboy (ahh)

(Glorilla)

You know I got this splaaa

This that boom shaka laka

make ya wanna smack ya mama, you know?

ima put that bitch in sports mode and ride It till i can’t no more

have you wishing you was my only hoe, you feel me?

I aint lazy like them other bitches baby

I fucks back them bitches aint doing but laying on their mother fuckin backs

I don’t even think you could handle it

Traduzione

Vuoi che mi comporti come le cattive ragazze

Ti metto in ginocchio

Baciami come se fossimo fatti l’uno per l’altra

Dì che non te ne andrai mai

Ora sospiro, io, tu sei mio

Metti le mani su di me

Cavalcalo come un cowboy

Fatti scappare dalla città ragazzo

Santo cielo tesoro per favore

Andando in giro ragazzo

Cavalcalo come un cowboy (ahh)

Cavalcalo come un cowboy (ahh)

Facciamo finta che siamo entrambi sott’acqua

Respirami così profondamente

Labbra come pioggia ti ricordano l’estate

Dì che non te ne andrai mai

Il mio lato

Sei mio

Metti le mani su di me

Cavalcalo come un cowboy

Fatti scappare dalla città ragazzo

Santo cielo tesoro per favore

Andando in giro ragazzo

Cavalcalo come un cowboy (ahh)

Cavalcalo come un cowboy (ahh)

(Glorilla)

Sai che ho questo splaaa

Questo quel boom shaka laka

ti fa venir voglia di sbattere ya mama, lo sai?

Metterò quella t***a in modalità sport e la guiderò finché non ne potrò più

Ti farò desiderare di essere la mia unica t***a, mi capisci?

Non sono pigra come le altre t***e, tesoro

Mi f***o quelle t***e, non fanno altro che sdraiarsi sulle loro f***te schiene

Non penso nemmeno che potresti gestirlo

Cosa ne pensate di Cowboy di Selena Gomez?