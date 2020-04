Gaia Gozzi ospite di Le Storie di Verissimo: ecco quando

Gaia Gozzi sarà “ospite” di Silvia Toffanin nel pomeriggio di sabato 11 aprile. Come è possibile? Tanti programmi televisivi, come sappiamo, e anche Verissimo sono stati sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Il rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 non può più andare in onda regolarmente con le sue incredibili interviste.

Tuttavia, Mediaset non ha voluto affatto rinunciare a continuare a fare compagnia al suo tanto amato ed affezionato pubblico. Così, da circa tre settimane, è stato lanciato un nuovo format: Le Storie di Verissimo.

In esso vengono riproposte le repliche delle interviste più emozionanti di tutta la stagione. Durante la puntata, infine, vengono trasmesse diverse clip dei personaggi pubblici che raccontano della loro vita in questo momento e, soprattutto, come stanno vivendo questa situazione. È il caso, ad esempio, di Gabriella Pession nella puntata scorsa.

Gaia Gozzi a Verissimo, a che ora va in onda

Tocca ora alla cantante raccontarsi durante l’appuntamento di sabato 11 Aprile e lo farà anche l’influencer Giulia De Lellis.