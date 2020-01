Dopo tanta attesa, Selena Gomez ha finalmente il suo sesto studio album. SG2 il cui nome ufficiale è Rare, è giunto a noi e ai suoi fan che ormai non stavano più nella pelle.

Anche la cantante si è detta più volte emozionata di mostrare al mondo il suo ultimo gioiellino.Rare contiene 13 tracce nella versione standard, mentre sarà rilasciata una versione deluxe che dovrebbe contenere alcuni singoli di qualche anno fa come Fetish e Bad Liar. Dall’album in questione sono già stati estratti due singoli: Lose You To Love Me e Look At Her Now.

Qui per ascoltare l’audio Fun di Selena Gomez

Testo

This is just what the doctor ordered (Yeah)

Put a gold star on my disorder

Yeah, we’ve talked around every corner

If I’m lookin’ at you and me, we’re on some kind of symmetry

I’m a sensitive situation (Mmm)

You’re a hot and cold combination

But we both know we got complications (Mmm)

If I’m lookin’ at you and me, we’re on some kind of symmetry, oh

Traduzione

[Pre-Chorus] I try not to bother, not to bother you (Ah)But my kind of trouble likes your trouble too (Ah) [Chorus] Can’t stop myself, it’s trueI like the way you move, uh-huhOh, we got somethin’ in this roomCan’t make that upYou may not be the one, uh-huhBut you look like funOh-oh-oh (Ah), oh-oh-ohYou look like fun (Ooh, fun)Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-oh [Verse 2] Can we keep it on a first name basis? (Ah)We could overcrowd each other’s spacesYou get me higher than my medicationTake me to different places, let’s face it, I’m gettin’ impatient (Ah) [Pre-Chorus] I try not to bother, not to bother you (Ah)But my kind of trouble likes your trouble too (Ah) [Chorus] Can’t stop myself, it’s trueI like the way you move, uh-huhOh, we got somethin’ in this roomCan’t make that upYou may not be the one, uh-huhBut you look like fun (Mmm, ow)Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-ohYou look like fun (Ooh, yeah)Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-oh [Bridge] You look likeYou don’t, but you know howLike a beautiful breakdownAnd it’s just not right that you look likeYou don’t, but you know howMake me wanna slow downAnd it’s just not right that you look like [Outro] Fun (Yeah, ow)Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-ohYou look like fun (Ooh, fun)Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-ohYou look like fun

Questo è esattamente ciò che il medico ha ordinato

Metti una stella sul mio disturbo

Sì, abbiamo parlato in ogni angolo

Se guardo te e me, abbiamo una specie di simmetria

Sono una situazione delicata (Mmm)

Sei una combinazione calda e fredda

Ma entrambi sappiamo di avere complicazioni (Mmm)

Se guardo te e me, abbiamo una specie di simmetria, oh

Cerco di non disturbare, di non disturbarti (Ah)

Ma anche al mio tipo di problema piacciono i tuoi problemi (Ah)

Non riesco a fermarmi, è vero

Mi piace il modo in cui ti muovi, eh

Oh, abbiamo qualcosa in questa stanza

Non ce la faccio

Potresti non essere quello, uh-huh

Ma sembri divertente

Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-oh

Sembri divertente (Ooh, divertente)

Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-oh

Possiamo tenerlo su un nome? (Ah)

Potremmo sovraffollare reciprocamente gli spazi

Mi porti più in alto delle mie medicine

Portami in posti diversi, ammettiamolo, sto diventando impaziente (Ah)

Cerco di non disturbare, di non disturbarti (Ah)

Ma anche al mio tipo di problema piacciono i tuoi problemi (Ah)

Non riesco a fermarmi, è vero

Mi piace il modo in cui ti muovi, eh

Oh, abbiamo qualcosa in questa stanza

Non ce la faccio

Potresti non essere quello, uh-huh

Ma sembri divertente (Mmm, ow)

Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-oh

Sembri divertente (Ooh, sì)

Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-oh

Sembri

Non lo sai, ma sai come

Come una bella rottura

E non è giusto che sembri

Non lo sai, ma sai come

Fammi desiderare di rallentare

E non è giusto che sembri

Divertimento (Sì, ow)

Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-oh

Sembri divertente (Ooh, divertente)

Oh-oh-oh (Ah), oh-oh-oh

Sembri divertente