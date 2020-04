Pretty Little Liars: Marlene King risponde alle curiosità dei fan

Pretty Little Liars è concluso ormai da tempo ma ha uno dei fandom più attivi. Dopo la conclusione anche dello spin-off The perfectionists (leggi i dettagli qui) il pubblico brama di avere news sui possibili scenari futuri e sui personaggi. Marlene King ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan su Twitter.

Marlene King ha rivelato che il suo personaggio preferito è Hannah. In riferimento ai protagonisti di The perfectionists Marlene ha parlato di Caitlin e di Dylan. La prima avrebbe capito che tutti possono sbagliare e che essere perfetti non è possibile. Per quanto riguarda Dylan, le sue vicende sentimentali sarebbero state rilevanti nella seconda stagione. Il ragazzo sarebbe stato al centro di un triangolo amoroso con Andrew e Luke. La scelta finale sarebbe ricaduta però su Andrew, suo unico grande amore.

I fan hanno poi chiesto informazioni sulla possibilità dell’ingresso di alcuni membri di Pretty Little Liars nello spin-off. A quanto pare era previsto un cameo di Hannah anche se breve. La creatrice ha spiegato che sarebbe andata a Beacon Heights per convincere le amiche (possiamo usare questo sostantivo?) a tornare a casa.

Ci sarebbe anche stato un lieto fine per Emily ed Alison e non si escludeva nemmeno un matrimonio. Alison avrebbe però “tradito” Alison prima del grande ritorno di fiamma. Ezra e Aria non avrebbero avuto un ruolo in The perfectionists ma la King ha rivelato che nella sua mente i due avrebbero adottato una bambina.

Ecco il post su Twitter in cui la creatrice di Pretty Little Liars invita i fan a fare domande:

Happy Sunday, friends and family. Shoot me your questions and I’ll answer as many as I can throughout the day. Add #askmar to make sure I see you. 🤫 — I. Marlene King (@imarleneking) April 5, 2020