Selena Gomez: audio, testo e traduzione Kinda Crazy

Dopo tanta attesa, Selena Gomez ha finalmente il suo sesto studio album. SG2 il cui nome ufficiale è Rare, è giunto a noi e ai suoi fan che ormai non stavano più nella pelle.

Anche la cantante si è detta più volte emozionata di mostrare al mondo il suo ultimo gioiellino.Rare contiene 13 tracce nella versione standard, mentre sarà rilasciata una versione deluxe che dovrebbe contenere alcuni singoli di qualche anno fa come Fetish e Bad Liar. Dall’album in questione sono già stati estratti due singoli: Lose You To Love Me e Look At Her Now.

Qui per ascoltare l’audio Kinda Crazy di Selena Gomez

Testo

Hey, you started out sweet talk, then hard candy

Words were like licorice to the taste

We slowly up the sugar, it went to waste

Went to waste

Oh, you started gettin’ funny with no jokes

I started seein’ through you like a ghost

And now I’m pretty sure I can’t take no more

I can’t take no more-ore

Traduzione a cura di Gingergeneration.it

[Chorus] I think you’re kind of crazyAnd not the good kind, baby‘Cause you’re actin’ super shadyYou know it, you know itBeen dodgin’ phone calls latelyBut still textin’ me, “Baby”Yeah, I think you’re kind of crazyYou know it, you know itYou’ve been lyin’ just for funLuckily, no damage doneBut now I see you’re kind of crazyYou know it, you know it [Post-Chorus] Oh-oh, oh-oh, oh, ohOh-oh, oh-oh, oh, oh [Verse 2] Hey, you’re the one who started talkin’ to meMade the move, asked me to be your babeAnd now you’re treatin’ me like I’m insaneYou’re insane [Chorus] I think you’re kind of crazyAnd not the good kind, baby‘Cause you’re actin’ super shadyYou know it, you know itBeen dodgin’ phone calls latelyBut still textin’ me, “Baby”Yeah, I think you’re kind of crazyYou know it, you know itYou’ve been lyin’ just for funLuckily, no damage doneBut now I see you’re kind of crazyYou know it, you know it [Post-Chorus] Oh-oh, oh-oh, oh, ohOh-oh, oh-oh, oh, oh [Bridge] HeyHey, hey (Hey, yeah)Hey (Hey, yeah, hey, yeah, hey)Hey, hey (Hey, yeah, hey, yeah) [Chorus] I think you’re kind of crazyAnd not the good kind, baby‘Cause you’re actin’ super shadyYou know it, you know itBeen dodgin’ phone calls latelyBut still textin’ me, “Baby”Yeah, I think you’re kind of crazyYou know it, you know it [Post-Chorus] Oh-oh, oh-oh, oh, oh (You’re kind of crazy)Oh-oh, oh-oh, oh, oh (You’re kind of crazy) [Outro] Hmm, I don’t know

Ehi, hai iniziato a parlare dolcemente, poi come uno pesante

Le parole erano come liquirizia al gusto

Aumentiamo lentamente lo zucchero, è andato sprecato

Sono andato a perdere

Oh, hai iniziato a diventare divertente senza scherzi

Ho iniziato a vederti attraverso come un fantasma

E ora sono abbastanza sicuro di non poterne più

Non ne posso più

Penso che tu sia un po’ pazzo

E non il tipo buono, baby

Perché ti stai comportando in modo super ombroso

Lo sai, lo sai

Ultimamente ho fatto delle telefonate

Ma mi sta ancora scrivendo, “Baby”

Sì, penso che tu sia un po’ pazzo

Lo sai, lo sai

Hai mentito solo per divertimento

Fortunatamente, nessun danno è stato fatto

Ma ora vedo che sei un po ‘pazzo

Lo sai, lo sai

Oh-oh, oh-oh, oh, oh

Oh-oh, oh-oh, oh, oh

Ehi, sei tu quello che ha iniziato a parlarmi

Fatto la mossa, mi ha chiesto di essere la tua bambina

E ora mi stai trattando come se fossi pazza

Sei pazzo

Penso che tu sia un po’pazzo

E non il tipo buono, baby

Perché ti stai comportando in modo super ombroso

Lo sai, lo sai

Ultimamente ho fatto delle telefonate

Ma mi sta ancora scrivendo, “Baby”

Sì, penso che tu sia un po ‘pazzo

Lo sai, lo sai

Hai mentito solo per divertimento

Fortunatamente, nessun danno è stato fatto

Ma ora vedo che sei un po’pazzo

Lo sai, lo sai

Oh-oh, oh-oh, oh, oh

Oh-oh, oh-oh, oh, oh

Hey

Ehi, ehi (ehi, sì)

Ehi (Ehi, sì, ehi, sì, ehi)

Ehi, ehi (Ehi, sì, ehi, sì)

Penso che tu sia un po pazzo

E non il tipo buono, baby

Perché ti stai comportando in modo super ombroso

Lo sai, lo sai

Ultimamente ho fatto delle telefonate

Ma mi sta ancora scrivendo, “Baby”

Sì, penso che tu sia un po’ pazzo

Lo sai, lo sai

Oh-oh, oh-oh, oh, oh (Sei un po ‘pazzo)

Oh-oh, oh-oh, oh, oh (Sei un po ‘pazzo)

Hmm, non lo so