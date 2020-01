Selena Gomez: audio, testo e traduzione People You Know

Dopo tanta attesa, Selena Gomez ha finalmente il suo sesto studio album. SG2 il cui nome ufficiale è Rare, è giunto a noi e ai suoi fan che ormai non stavano più nella pelle.

Anche la cantante si è detta più volte emozionata di mostrare al mondo il suo ultimo gioiellino.Rare contiene 13 tracce nella versione standard, mentre sarà rilasciata una versione deluxe che dovrebbe contenere alcuni singoli di qualche anno fa come Fetish e Bad Liar. Dall’album in questione sono già stati estratti due singoli: Lose You To Love Me e Look At Her Now.

Testo di Selena Gomez

You are runnin’ through me like water

Now the feeling’s leavin’ me dry

These days, we couldn’t be farther

So how’s it feel to be on the other side?

[Pre-Chorus] So many wasted (Nights with () you (You)I still could taste it (I hate it, wish I could take it back ’cause [Chorus] We used to be close, but people can go

From people you know to people you don’t And what hurts the most is people can goFrom people you know to people you don’tWe used to be close, but people can goFrom people you know to people you don’tAnd what hurts the most is people can goFrom people you know to people you don’t [Verse 2] When it was good, we were on fireNow I’m breathin’ ashes and dustI always wanna get higherI never know when enough is enough [Pre-Chorus] So many wasted (Nights with () you (You)I still could taste it (I hate it, wish I could take it back ’cause [Chorus] We used to be close, but people can goFrom people you know to people you don’tAnd what hurts the most is people can goFrom people you know to people you don’tWe used to be close, but people can goFrom people you know to people you don’tAnd what hurts the most is people can goFrom people you know to people you don’t [Post-Chorus] Dum-dum-dum, da-da-dum-dum-dumDa-da-dum-dum, da-da-da-dumPeople you don’tDum-dum-dum, da-da-dum-dum-dumDa-da-dum-dum, da-da-da-dumPeople you don’t (Ooh)From people you know to people you don’t (Ooh)From people you know to people you don’t [Chorus] We used to be close, but people can goFrom people you know to people you don’tAnd what hurts the most is people can goFrom people you know to people you don’tWe used to be close, but people can goFrom people you know to people you don’tAnd what hurts the most is people can goFrom people you know to people you don’t [Post-Chorus] Dum-dum-dum, da-da-dum-dum-dum (Ooh)Da-da-dum-dum, da-da-dumFrom people you know to people you don’tDum-dum-dum, da-da-dum-dum-dum (Ooh)Da-da-dum-dum, da-da-dumFrom people you know to people you don’tDum-dum-dum, da-da-dum-dum-dum (Ooh)Da-da-dum-dum, da-da-dumFrom people you know to people you don’tDum-dum-dum, da-da-dum-dum-dum (Ooh)Da-da-dum-dum, da-da-dumFrom people you know to people you don’t

Mi stai attraversando come acqua

Ora la sensazione mi sta lasciando a secco

In questi giorni, non potremmo essere più lontani

Allora, come ci si sente ad essere dall’altra parte?

così tante notti sprecate

con te

Potrei ancora assaggiarlo

Lo odio, vorrei poterlo riprendere perché

Eravamo vicini, ma le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

E ciò che fa più male è che le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

Eravamo vicini, ma le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

E ciò che fa più male è che le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

Quando andava bene, eravamo in fiamme

Adesso respiro cenere e polvere

Voglio sempre alzarmi

Non so mai quando abbastanza è abbastanza

così tante notti sprecate

con te

Potrei ancora assaggiarlo

Lo odio, vorrei poterlo riprendere perché

Eravamo vicini, ma le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

E ciò che fa più male è che le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

Eravamo vicini, ma le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

E ciò che fa più male è che le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

Dum-dum-dum, da-da-dum-dum-dum

Da-da-dum-dum, da-da-da-dum

Persone che non conosci

Dum-dum-dum, da-da-dum-dum-dum

Da-da-dum-dum, da-da-da-dum

Persone che non conosci (Ooh)

Da persone che conosci a persone che non conosci (Ooh)

Da persone che conosci a persone che non conosci

Eravamo vicini, ma le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

E ciò che fa più male è che le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

Eravamo vicini, ma le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

E ciò che fa più male è che le persone possono passare

Da persone che conosci a persone che non conosci

Dum-dum-dum, da-da-dum-dum-dum (Ooh)

Da-da-dum-dum, da-da-dum

Da persone che conosci a persone che non conosci

Dum-dum-dum, da-da-dum-dum-dum (Ooh)

Da-da-dum-dum, da-da-dum

Da persone che conosci a persone che non conosci

Dum-dum-dum, da-da-dum-dum-dum (Ooh)

Da-da-dum-dum, da-da-dum

Da persone che conosci a persone che non conosci

Dum-dum-dum, da-da-dum-dum-dum (Ooh)

Da-da-dum-dum, da-da-dum

Da persone che conosci a persone che non conosci