Olivia Rodrigo – Il secondo disco GUTS arriva l’8 Settembre

Olivia Rodrigo ha finalmente annunciato il titolo e data d’uscita del suo secondo album in studio: GUTS arriverà l’8 settembre in tutto il mondo.

A partire da oggi l’album è pre-ordinabile in formato CD e vinile.

Olivia Rodrigo – GUTS:

Con i suoi testi intimisti e ritornelli iconici ha conquistato milioni di fan e l’intero mondo del Pop ed Olivia Rodrigo è finalmente pronta a tornare e a cominciare un nuovo eccezionale capitolo. La cantante stava lavorando al disco da diversi mesi ed è sicuramente molto atteso dai visto, visto il grande successo di SOUR; l’album è stato registrato con il fedele produttore Daniel Nigro, già dietro il suo disco di debutto da record.

Ecco cosa ha detto sul nuovo progetto:

Questo album rappresenta le difficoltà dell’affacciarsi alla vita adulta e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita. Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l’album rifletta tutto ciò.

Il primo singolo estratto, vampire uscirà venerdì 30 giugno sulle piattaforme digitali e sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 7 luglio.

GUTS – Cover:

Alcuni fan sono rimasti un po’ delusi dall’art-work della cover del disco, in quanto ricorda molto nei colori e nello stile quello di SOUR; molte persone infatti avrebbero preferito che Olivia Rodrigo scegliesse una palette colori diversa per questo secondo progetto. Noi pensiamo che sia interessante che la cantante abbia scelto il viola come suo colore principale, aggiungendo altri colori ad ogni era, come può essere il rosso per questo secondo progetto.

Negli ultimi anni c’è stata anche un’evoluzione sul concetto di standard che viene applicato alle artiste donne, sempre spronate a reinventarsi, rispetto agli artisti uomini; quindi cerchiamo di non avere aspettative e pretese esagerate sulle cantanti e sui loro progetti.

Le diverse versioni del disco:

Come possiamo vedere sullo store ufficiale sia di Olivia che della Universal Music Italia, GUTS avrà una versione in CD e ben quattro speciali di vinili con colorazioni diverse, ovvero: viola, blu, rosso e bianco.

Il disco è in pre-ordine sugli store ufficiali ed uscirà ufficialmente l’8 Settembre 2023.

L’Era di SOUR:

Olivia Rodrigo ha fatto la Storia con SOUR: il suo primo singolo drivers license (certificato Platino nel nostro Paese) ha debuttato alla n.1 della classifica Billboard Hot 100 ed è stato il primo brano a raggiungere 80 milioni di stream in soli sette giorni su Spotify, segnando un record sulla piattaforma. Il disco includeva anche le hit deja vu (Oro in Italia), Traitor (Oro) e good 4 u (Platino nel nostro Paese).

Un successo senza precedenti che ha portato l’album ad essere il disco di debutto con la più lunga permanenza in top10 nella classifica Billboard Hot 100 del 21° secolo e il primo album a restare ai piani alti della stessa per un anno intero.

SOUR è valso alla cantautrice americana di origini filippine ben 7 nomination ai GRAMMY, vincendone tre nelle categorie: Miglior Nuova Artista, Miglior Album Pop Vocale e miglior Performance Pop per un’artista solista.

L’artista ha vinto anche con la pellicola Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film), uscita sulla piattaforma Disney+, nella categoria Miglior Documentario Musicale agli MTV Movie & TV Awards nel 2022.

L’artista si è imbarcata nel suo primo tour lo scorso anno che l’ha vista protagonista nel mondo con 40 date tutte sold-out (Italia inclusa al Fabrique di Milano, ecco la recensione del concerto).