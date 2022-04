Grammy Awards 2022: il video dell’esibizione di Olivia Rodrigo

Si sono appena conclusi negli Stati Uniti i Grammy Awards 2022, la più prestigiosa manifestazione musicale al mondo. Tra gli altri artisti che si sono esibiti in qualità di performer c’erano i BTS, Billie Eilish e Olivia Rodrigo e Lady Gaga. Ma anche John Legend e Lil Nas X con Jack Harlow.

Olivia, in particolare, era nominata per ben sette premi e anche se non li ha vinti tutti di certo non è rimasta a mani vuote. La cantante si è portata a casa, infatti, tre dei riconoscimenti per cui era candidata.

La star si è aggiudicata, dunque, il premio per il Best solo performance per driver’s license, quello di Best New Artist e Best Pop Vocal Album per Sour. Durante la premiazione l’artista ha ringraziato con un discorso sull’accettazione.

Durante lo show, la star ha acceso il palco proprio con la hit che ha dato inizio alla sua ascesa nel mondo della musica e a livello globale. Per la sua esibizione Olivia ha indossato un abito firmato Givenchy con i collant Amina Muaddi x Wolford.

I Grammy quest’anno hanno avuto luogo a Las Vegas e sono andati in onda in diretta dall’MGM Grand Garden Arena. Cosa ne pensate del video di Olivia Rodrigo con la sua performance ai Grammy?

Il video dell’esibizione di Olivia Rodrigo ai Grammy Awards 2022