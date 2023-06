Olivia Rodrigo: Il nuovo disco arriverà il 30 Giugno?

Olivia Rodrigo ha imparato molto dalla scuola della (ex?) eroina musicale, Taylor Swift, soprattutto quando si tratta di easter egg. La cantante americana ha confermato che il 2023 sarà l’anno in cui il suo nuovo album vedrà la luce, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali, solo “molliche di pane” per i fan lasciate lungo la strada.

Olivia Rodrigo – nuovo album:

E’ quasi incredibile pensare che Olivia Rodrigo è apparsa ufficialmente sulla scena musicale solo due anni fa. Il suo singolo di debutto, drivers license, è stato pubblicato a Gennaio 2021 e velocemente è diventata la canzone simbolo dei cuori infranti; il brano ha letteralmente “rotto” tutti i record di Spotify ed ha aperto la strada all’apprezzatissimo primo disco SOUR.

La cantante ed il suo produttore storico Dan Nigro hanno confermato diversi mesi fa di essere tornati in studio per scrivere il nuovo disco ed Olivia lo ha ribadito anche nel post per celebrare i due anni del primo album:

Oddio oddio oddio. SOUR compie due anni oggi. nessuna parola può descrivere quanto questo disco ha significato per me e quanto sono grata per tutte le benedizioni che ha portato nella mia vita. la nuova musica è vicinissima ad essere pronta ve lo prometto.

Easter egg di OR3:

Molti fan hanno notato che nella nota scritta a mano contenuta nel carosello di immagini tre lettere erano in maiuscolo, ovvero O R 2, che molto probabilmente significano Olivia Rodrigo 2 (OR2), il classico modo in cui vengono chiamati i dischi prima di sapere il titolo ufficiale. Questo easter egg indica chiaramente l’arrivo di un nuovo progetto.

Il secondo indizio arriva dal merchandise rilasciato proprio per festeggiare l’anniversario: una maglietta con la foto della patente (driver license) di Olivia, nella quale, però, è stata volutamente cambiata la data di scadenza con 30 Giugno 2023.

L’easter egg definitivo ci riporta alla fine del mese perché sul sito ufficiale è apparso un countdown che terminerà proprio l’ultimo giorno di Giugno.

Olivia Rodrigo – quando esce OR3:

Unendo tutti questi puntini è possibile ipotizzare che il 30 giugno 2023 Olivia annuncerà l’uscita del suo nuovo disco e, probabilmente, pubblicherà il primo singolo estratto.