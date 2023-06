Olivia Rodrigo: Vampire è il nuovo singolo, l’annuncio e la data d’uscita

Olivia Rodrigo ha annunciato ufficialmente il suo prossimo singolo che sarà il primo estratto dal suo nuovo album!

L’attrice e cantante ventenne ha rivelato che il brano si intitola Vampire e uscirà alla fine del mese, proprio come aveva anticipato in precedenza.

“Ciao ragazzi! Sono così entusiasta di annunciare che il mio nuovo singolo Vampire uscirà il 30 giugno!” ha condiviso queste parole con i fan, martedì 13 giugno.

“Puoi presalvarlo ora! ahh! Sono così entusiasta per questo nuovo capitolo. Grazie mille per tutto il vostro supporto. Vi amo sempre, Liv” ha aggiunto.

Olivia ha anche condiviso l’artwork per il singolo che è una sua foto di profilo in bianco e nero, con un rossetto scuro e due cerotti viola sul collo, a forma di X.

Le copie fisiche del singolo sono in pre-ordine, così come i dischi in vinile da 7″. Puoi andare su OliviaRodrigo.com per effettuare l’ordine!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

A fine maggio, mentre celebrava l’anniversario del suo fortunato album di debutto Sour, la cantante ha dichiarato: “Il nuovo materiale è quasi finito, ve lo assicuro“.

Così è iniziato un misterioso conto alla rovescia fino al 30 giugno che era ovviamente la data di rilascio di Vampire.

Proprio all’inizio di quest’anno, Olivia Rodrigo aveva anticipato che stava lavorando a un nuovo disco e aveva detto che avrebbe pubblicato nuova musica nell’arco di questo 2023.

“Ho un titolo per il mio prossimo album e alcune canzoni. È davvero emozionante pensare a ciò che sta arrivando per me. Adoro scrivere canzoni. Sto cercando di non esercitare troppa pressione su me stessa. Voglio semplicemente esplorare e divertirmi in questo momento”, aveva dichiarato Olivia a Billboard.

Per il testo e la traduzione di Vampire continuate a seguirci!