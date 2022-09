Olivia Rodrigo: addio alla serie High School Musical: The Musical?

La terza stagione di High School Musical: The Musical: The Series è ora disponibile e stiamo per salutare il personaggio di Olivia Rodrigo!

La cantante e attrice diciannovenne ha interpretato Nini Salazar-Roberts nella serie di Disney+ sin dagli inizi e il suo viaggio nello show sembra stia volgendo al termine.

Nel finale della terza stagione di questa settimana, infatti, sarà probabilmente l’ultima volta di Olivia nei panni di Nini.

Recentemente, il creator della serie Tim Federle si è espresso sulla presenza dell’artista statunitense nel terzo capitolo di HSMTMTS.

Beh, la realtà era che aveva questo album che è andato abbastanza bene. Non sono sicuro che tu ne abbia sentito parlare, si chiama Sour. E il mondo chiedeva a gran voce il [suo] tour. Da un punto di vista puramente logistico, l’idea che Olivia facesse l’intera stagione e facesse anche il suo tour sembrava impossibile. Ma lei era ed è una parte così importante dello spettacolo che non sembrava giusto non dare una spiegazione su dove fosse andato il personaggio di Nini. Questa era la prima cosa: come fai a far funzionare entrambe le cose, dal punto di vista della pianificazione?

Olivia Rodrigo non ci sarà in HSMTMTS 4?

Date le grandi difficoltà logistiche della terza stagione, dovute alla sua carriera musicale, un ‘ulteriore partecipazione della cantante/attrice è piuttosto difficile se non impossibile.

Per fortuna non è ancora detta l’ultima perché, se anche se sembra che non vedremo Olivia Rodrigo/Nini a breve, potrebbero esserci dei momenti in cui comparirà in futuro, in veste di ospite speciale. Il barluma di speranza, anche in questo caso arriva dallo showrunner.

Non direi mai mai a Olivia, e non userei mai la parola ‘ultima’, perché spero che lo spettacolo vada avanti all’infinito… Ma sì, penso che probabilmente sia una scommessa abbastanza sicura dire che, per ora, abbiamo così tanti membri del cast che amiamo, che penso che non ci siano piani immediati per Nini come parte importante dello spettacolo, in un futuro prossimo. Ma il mondo ha sempre un modo per sorprendermi e non dico mai di no.

Con o senza Olivia Rodrigo, la quarta stagione di High School Musical: The Musical: The Series riprenderà la sua produzione alla East High ed accadrà molto presto, vale a dire la prossima settimana! Anche voi sperate in un ritorno del personaggio di Nini?

