Olivia Rodrigo annuncia il documentario sull’album Sour, il video trailer

Olivia Rodrigo sta per portare i fan dietro le scene del successo planetario del suo album di debutto, Sour.

La cantante sta per lanciare il documentario Driving Home 2 U (A Sour Film) e lo farà il prossimo marzo su Disney +. Nel film, Olivia porterà le persone che la sostengono in un viaggio che va da Salt Lake City a Los Angeles. A questo proposito, la rivista Variety scrive:

“Lungo la strada, Rodrigo ripercorre i ricordi di quando ha scritto e registrato il suo album di debutto che ha infranto tanti record. Olivia condivide le sensazioni di una giovane donna che sta navigando una specifica fase della sua vita. Attraverso i nuovi arrangiamenti live delle sue canzoni, interviste intime e un filmato mai visto del lavoro di registrazione del disco, gli spettatori la seguiranno in un viaggio cinematico che farà esplorare la storia di Sour. 11 canzoni dell’album verrano riprodotte durante il film e noi vedremo le location uniche dove lei ha provato i nuovi arrangiamenti per i brani”.

Ospiti speciali del documentario includono Jacob Collier, Blu DeTiger e Towa Bird, con cui Olivia Rodrigo è recentemente uscita all’inaugurazione di una galleria.

“Questa è un’esperienza cinematografica unica in cui per la prima volta i fan capiranno come è nato il suo album e perché è stato un viaggio così personale per Olivia“, ha condiviso in una dichiarazione Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television.

Ecco il teaser trailer del documentario di Olivia Rodrigo che sarà dal 25 marzo su Disney+: