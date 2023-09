Olivia Rodrigo – GUTS: tutti i testi e le traduzioni del secondo album

Olivia Rodrigo ha dato inizio alla sua nuova era musicale pubblicando oggi, 8 settembre, il suo secondo album che è intitolato GUTS!

L’attrice e cantante ventenne prosegue dunque la sua carriera artistica, dopo l’enorme successo del suo album di debutto SOUR.

Il nuovo progetto si concentra principalmente sugli eventi della vita di Olivia mentre era all’età di diciannove anni e sulle sfide che ne derivarono.

Un anno “pieno di confusione, errori, imbarazzo e la vecchia angoscia adolescenziale vecchio stile”, così ha descritto quella fase della sua vita le cui esperienze si sono unite per formare GUTS.

Il brano principale, vampire, è stato rilasciato il 30 giugno, seguito da bad idea right?, pubblicato l’11 agosto.

GUTS di Olivia Rodrigo: testi delle canzoni

1. all american b-tch

2. bad idea right?

3. vampire

4. lacy

5. ballad of a homeschooled girl

6. making the bed

7. logical

8. get him back

9. love is embarassing

10. the grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream

Olivia Rodrigo parla del suo nuovo album

Per anticipare il disco, ha disseminato una serie di indizi indirizzati ai fan, fino a quando ha svelato completamente la tracklist, tramite social media, l’1 agosto.

Prima dell’uscita di GUTS, la cantante ha rivelato al New York Times che il suo progetto discografico, questa volta, sposa il genere rock e a questo proposito ha detto:

“[Ho] sempre amato la musica rock e ho sempre desiderato trovare un modo per farla sentire come me, farla sembrare femminile e allo stesso tempo raccontare una storia e avere qualcosa da dire che sia vulnerabile e intimo”.

“In realtà sento che l’album è davvero, incredibilmente vario. Ci sono altri tipi di ballate – [per esempio] credo di considerare Vampire una ballata nel disco – ma sì, non lo so! È tutto piuttosto diverso” ha confessato Olivia tramite Billboard.