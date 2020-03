Miley Cyrus si è ispirata ad Hilary Duff nel ruolo di Hannah Montana

Miley Cyrus come molti noi è cresciuta con le serie tv di Disney Channel e una delle sue più grandi ispirazioni è sempre stata Hilary Duff. La cantante e attrice nota per il suo ruolo in Lizzie McGuire è stata un role model per tantissime giovani ragazze e anche per la nostra Hannah Montana.

Durante la live chat su Instagram con Hil, Miley ha dichiarato: “Quando ero piccola e anche oggi, per me sei una grande fonte di ispirazione. Volevo essere come te. Mi ricordo che quando avevo 11 anni sono stata a un tuo concerto e mi sono vestita come mi vestiti tu sperando che mi avresti notata. Poi sono volata a Los Angeles per fare un provino per la Disney per essere come te e ho ottenuto il ruolo di Hannah Montana. Forse in realtà non me ne fregava molto di essere un attrice o una cantante, volevo solo essere come te”.

Parole che hanno quasi commosso l’attrice di Younger: “Miley sei così dolce e mi ormai mi sembra di conoscerci da una vita e sono veramente onorata delle tue parole. Tu sei un ispirazione e mi fai venire voglia di essere come te, di tutto quello che hai fatto sempre essendo fedele a te stessa”.

Ecco il video della live tra Miley Cyrus e Hilary Duff

Miley Cyrus and Hilary Duff mutually fan girling over each other on Miley’s Bright Minded show is so pure. 💞 pic.twitter.com/0MX9gtirR4 — Alyssa Bailey (@alyssabailey) March 25, 2020

Miley e Hilary hanno parlato un po’ di tutto nel format Bright Minded, da come vivono la quarantena fino al rapporto di Hil con i suoi figli e i suoi progetti. “La mia priorità è essere una mamma ma ho anche la mia libertà di donna e artista da mantenere ed è importante continuare a fare le solite cose” ha detto Hilary. “In questi giorni avremmo dovuto girare la serie Younger ma è tutto in standby” ha continuato. Non ha invece menzionato alcuna novità sul reboot di Lizzie McGuire sospeso ormai mesi fa.