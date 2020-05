Younger: arriva lo spinoff con protagonista Hilary Duff

Hilary Duff potrebbe avere il suo spinoff. Secondo quanto riportato da THR, infatti, Darren Star il creatore della serie Younger starebbe lavorando proprio a una nuova serie che vedrebbe protagonista Hil nel ruolo di Kelsey Peters.

Kelsey l’abbiamo conosciuta in Younger come questa editrice giovane e molto determinata, tanto che potrebbe presto avere una serie tutta sua. La serie ha già raggiunto le 7 stagioni, l’ultima andrà in onda nell’estate del 2020. Mentre non è chiaro se sia o meno la fine per questo telefilm in onda su Tv Land.

Quello che sappiamo sullo spinoff con Hilary Duff

Le informazioni sulla serie non sono molte se non che il creatore ci sta lavorando proprio sulla base del personaggio interpretato da Hilary e che potrebbe andare in onda o su Paramount Network o Viacom CBS ma ancora è presto per dirlo.

La cantante di Breath In Breath Out non ha ancora iniziato le riprese, anche a causa del Coronavirus, quindi la possibile serie è proprio all’inizio della sua formazione ma sarebbe davvero interessante rivedere Hil come protagonista di una serie.

Questo soprattutto in virtù del fatto che il reboot di Lizzie McGuire è stato messo in pausa dalla Disney. Come saprete ci sarebbero state parecchie diatribe mentre lo show era già in fase di registrazione. Pare che lo showrunner sia stato registrato per divergenze con la casa di Topolino che vorrebbe una serie per famiglie mentre sia il produttore che il cast si aspettavano qualcosa di più maturo, visto che l’attrice e la sua protagonista hanno ormai superato i 30 anni.