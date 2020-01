Halsey pubblica il disco Manic – Tutte le canzoni, testi e traduzioni

E’ finalmente uscito il terzo disco di Halsey, oggi 17 Gennaio, Manic, che è stato anticipato da ben sei canzoni You Should Be Sad, Suga’s Interlude, Finally // beautiful stranger, Graveyard, l’amatissima Without Me e Clementine.

Ashley Francipane, questo il vero nome della cantautrice americana sarà presentato dal vivo in Italia nell’unica tappa del Manic World Tour, al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 13 febbraio (scopri qui info e prezzi dei biglietti).

Il ritorno di Halsey:

La prima canzone pubblicata da Halsey è stata Without Me, che inizialmente doveva essere un brano a se stante; il singolo è arrivato in cima alle classifiche di tutto il mondo ed ha mostrato un lato diverso dell’artista, rivelando al pubblico un lato molto intimo di lei. In occasione del suo 25esimo compleanno, a Settembre 2019, la cantante ha pubblicato altri due brani Graveyard e ​clementine.

Nel Marzo 2019, con un tweet, aveva già confessato che “scrivere questo disco è stata una lezione su come perdonare me stessa”: “Mi sono seduta per creare un album oscuro, ma mi sono ritrovata calma, introspettiva e con tanta accettazione nel mio cuore“. Halsey pensava che Manic avrebbe seguito la linea rock e ribelle della canzone Nightmare, ma poi qualcosa in lei è cambiato: “Grazie a Dio mi sono resa conto di non essere più arrabbiata. E’ stato bello non avere più questo peso sul cuore“.

In molte delle canzoni del disco la cantante riflette sulla fine di una relazione molto difficile e burrascosa (molto probabilmente il collega G-Eazy) con e di come ha affrontato la rabbia ed il suo cuore spezzato.

Ascolta qui Manic di Halsey:

Ecco la tracklist di Manic di Halsey, clicca sul titolo della canzone per testo e traduzione: (In AGGIORNAMENTO)

1 – Ashley

2 – ​clementine

3 – Graveyard

4 – You should be sad

5 – Forever … (is a long time)

6 – Dominic’s Interlude di Halsey & Dominic Fike

7 – I HATE EVERYBODY

8 – 3am

9 – Without Me

10 – Finally // beautiful stranger

11 – Alanis’ Interlude di Halsey & Alanis Morissette

12 – ​killing boys

13 – SUGA’s Interlude by Halsey, SUGA & BTS

14 – MORE

15 – Still Learning

16 – 929