Halsey – I HATE EVERYBODY: Audio, testo e traduzione della canzone

E’ finalmente uscito il terzo disco di Halsey, oggi 17 Gennaio, Manic, ed uno dei brani in esso contenuti è I HATE EVERYBODY insieme a Dominic Fike. L’album che è stato anticipato da ben sei canzoni You Should Be Sad, Suga’s Interlude, Finally // beautiful stranger, Graveyard, l’amatissima Without Me e Clementine. Il disco contiene anche collaborazioni con Suga dei Bts ed Alanis Morrissette.

Ashley Francipane, questo il vero nome della cantautrice americana sarà presentato dal vivo in Italia nell’unica tappa del Manic World Tour, al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 13 febbraio (scopri qui info e prezzi dei biglietti).

Scopri QUI tutte le canzoni i testi e le traduzioni di Manic!

Ascolta I HATE EVERYBODY di Halsey:



Testo di I HATE EVERYBODY di Halsey:

[Verse 1] I’m my own biggest enemyYeah, all my empathy’s a disasterFeelin’ somethin’ like a scaly thingWrapped too tightly ’round my own master

My friends are gettin’ bored of me

Sayin’ I fell in love with a stranger

I don’t know what they all think of me

But in reality, I don’t even

[Pre-Chorus] Remember anything but thinkin’ you’re the oneAnd I can force a future like it’s nothing [Chorus] So I just hate everybodyWell, then why can’t I go home without somebody?And really, I could fall in love with anybody who don’t want meSo I just keep sayin’ I hate everybodyBut maybe I, maybe I don’t [Verse 2] I know I’ve got a tendencyTo exaggerate what I’m seein’And I know that it’s unfair of meTo make a memory out of a feelin’

It’s ’cause I notice every single thing

That’s ever happening in the moment

And I don’t know why it’s consumin’ me

Because honestly, all I know is

Traduzione di I HATE EVERYBODY di Halsey:

[Pre-Chorus] Infatuation’s observation with a costBut none of it is love, so while I’m waitin’ for it [Chorus] I’ll hate everybodyWell, then why can’t I go home without somebody?And really, I could fall in love with anybody who don’t want meSo I just keep sayin’ I hate everybodyBut maybe I, maybe I don’t [Bridge] If I could make you love meMaybe you could make me love meAnd if I can’t make you love meThen I’ll just hate everybody [Chorus] EverybodyWell, then why can’t I go home without somebody?And really, I could fall in love with anybody who don’t want meSo I just keep sayin’ I hate everybodyBut maybe I, maybe I don’t[Verse 1] Sono il mio più grande nemicoYeah, si la mia empatia è un disastroProvo qualcosa che qualcosa squamosoè tutto attorno a me il mio mostro personale

I miei amici sono stufi di me

che dico che mi innamoro di sconosciuti

Non so cosa pensano di me

Ma in realtà, non lo so

[Pre-Chorus] Mi ricordo tutto ma penso che tu sei quello giustoAnd I can force a future like it’s nothing [Chorus] Quindi odio tuttiBene, allora perché non riesco a stare senza qualcuno?e davvero, potrei innamorarmi di chiunque non mi vogliaquindi continuo a dire che odio tuttima forse io, forse non [Verse 2] So di avere una tendenzaad esagerare quello che vedoe sono che non è giusto da parte miacreare un ricordo basato su un sentimento

E’ perché noto ogni singola cosa

che accade in ogni momento

e non so perché mi consuma

perché onestamente tutto quello che so è

[Pre-Chorus] l’infatuazione è un osservazione con un prezzoMa non è amore, quindi lo aspetto [Chorus] Quindi odio tuttiBene, allora perché non riesco a stare senza qualcuno?e davvero, potrei innamorarmi di chiunque non mi vogliaquindi continuo a dire che odio tuttima forse io, forse non [Bridge] Se riuscissi a farmi amare da teforse tu mi faresti amare me stessae se non riesco a farmi amare da reallora odierò tutti [Chorus] TuttiBene, allora perché non riesco ad andare a casa senza qualcuno?e davvero, potrei innamorarmi di chiunque non mi vogliaquindi continuo a dire che odio tuttima forse io, forse non