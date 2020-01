Halsey – Ashley: Audio, testo e traduzione della canzone

E’ finalmente uscito il terzo disco di Halsey, oggi 17 Gennaio, Manic, ed uno dei brani in esso contenuti è Ashley. L’album che è stato anticipato da ben sei canzoni You Should Be Sad, Suga’s Interlude, Finally // beautiful stranger, Graveyard, l’amatissima Without Me e Clementine. Il disco contiene anche collaborazioni con Suga dei Bts ed Alanis Morrissette.

Ashley Francipane, questo il vero nome della cantautrice americana sarà presentato dal vivo in Italia nell’unica tappa del Manic World Tour, al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 13 febbraio (scopri qui info e prezzi dei biglietti).

[Verse 1: Halsey] Standing now, in the mirror that I built myselfAnd I can’t remember why the decision wasn’t mineBut it seems I’m only clingin’ to an idea now

Took my heart and sold it out to a vision that I wrote myself

And I don’t wanna be somebody in America, just fighting the hysteria

Only wanna die someday

[Chorus: Halsey] Someday, someday, when I burst into flamesI’ll leave you the dust, my loveHope a bit of it’ll be enough to help remember the

Days when we came to this place

I told you I spilled my guts, I left you to clean it up

I’m bursting out of the

[Verse 2: Halsey] Seems like now it’s impossible to work this outI’m so committed to an old ghost townIs it really that strange if I always want a change?And if only the time and space between us wasn’t lonely

I disintegrate into a thousand pieces

Think I’m makin’ a mistake, but if I decide to break

Who will fill the empty space? Oh

[Chorus 2: Halsey] And now, if I figure this outApart from my beating heartIt’s a muscle, but it’s still not strong enough to carry the

Weight of the choices I’ve made

I told you I’d ride this out

It’s gettin’ harder every day somehow

I’m burstin’ out of myself

[Outro: Halsey & Kate Winslet] (Ooh, ooh)(Ooh, ooh)

Too many guys think I’m a concept, or

I complete them, or I’m gonna make them alive

I’m just a fucked up girl who’s lookin’ for my own piece of mind

Don’t assign me yours

Traduzione di Ashley di Halsey:

[Verse 1: Halsey] In piedi, davanti allo specchio che mi sono costruitae non mi ricordo perché non ho preso io la decisionema sembra che ora mi sto solo aggrappando ad un’idea

Ho preso il mio cuore e l’ho venduto ad una visione che ho scritto io stessa

e non voglio essere qualcuno in America, sto solo combattendo l’isteria

voglio solo morire un giorno

[Chorus: Halsey] Un giorno, un giorno, quando prenderò fuocoTi lascerò la polvere, amore miospero che un po’ di quello sarà sufficiente per ricordarti

Dei giorni che siamo usciti da questo posto

Ti ho detto che ho vuotato il sacco, ti lasciato a ripulire

Sto saltando fuori dal

[Verse 2: Halsey] Sembra che ora sia impossibile risolvere la cosaSono legata ad una città fantasmaE’ così strano che ho sempre voluto un cambiamento?e se il tempo e lo spazio tra di noi non fosse solitario

Mi sono disintegrata in 1000 pezzi

Penso che sto facendo un errore, ma se decido di lasciare

chi riempirà quello spazio vuoto? Oh

[Chorus 2: Halsey] ed ora, se capisco cosa farelontano dal mio cuore che batteè un muscolo, ma non è ancora abbastanza forte per sostenere il

peso delle scelte che ho fatto

Ti ho detto che sarei sopravvissuta

sta diventando più difficile ogni giorno

Sto saltando fuori da me stessa

[Outro: Halsey & Kate Winslet] (Ooh, ooh)(Ooh, ooh)

Troppi ragazzi pensano che sono un concetto, o

che li completo, o che li renderò vivi

Sono solo una ragazza incasinata che sta cercando le sua serenità

Non darmi la tua