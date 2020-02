Ancora pochissime ore e ci potremmo godere un nuovo concerto di Halsey nel nostro paese! Questa sera, 13 febbraio, l’artista statunitense salirà infatti sul palco del Forum di Assago per il suo primo live in un palazzetto italiano!

Sarà questa la prima occasione per i fan italiani di ascoltare i pezzi inclusi in Manic, il suo terzo disco. All’interno del disco, come saprete, troviamo i singoli You Should Be Sad, Suga’s Interlude, Finally // beautiful stranger, Graveyard e Clementine. Il pezzo più celebre è però probabilmente Without me, il brano che ha permesso ad Halsey di conacrarsi come punto di riferimento del pop anche a livello mondiale.

Without me ha infatti vinto come miglior canzone Pop/Rock agli American Music Awards ed è stato per due settimane al n.1 della Hot 100 all’inizio del 2019. La canzone è diventata il suo primo singolo da solista a raggiungere la vetta della classifica americana. “Without Me” è stata inoltre la canzone più suonata del 2019 dalle radio americane. Halsey, vi ricordiamo, ha collaborato anche con i BTS per la hit di successo Boy With Luv!

Qui sotto trovate quella che dovrebbe essere la scaletta di Halsey di stasera. Ovviamente è da prendere come semplice anticipazione. Le sorprese, infatti, sono sempre dietro l’angolo!

Possibile scaletta Halsey Forum di Assago 13 febbraio 2020

Nightmare Castle Heaven in Hiding Eyes Closes/Die For Me You Should Be Sad Haunting Forever… (Is a Long Time) Dominic’s Interlude I Hate Everybody Colors Pt. II Colors Walls Could Talk Bad at Love 3am Finally/Beautiful Stranger 100 Letters (acoustic) Is There Somewhere? Killing Boys Hold Me Down Clementine Graveyard 929 Ashley Gasoline Without Me

Gli orari

L’inizio del concerto di Halsey è fissaato alle ore 21:00. Vi informiamo che sul circuito Ticketone sono ancora disponibili molti biglietti! Non vediamo davvero l’ora di scoprire tutto quello che Halsey ha in serbo per noi!