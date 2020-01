Halsey – Forever … (is a long time): Audio, testo e traduzione della canzone

E’ finalmente uscito il terzo disco di Halsey, oggi 17 Gennaio, Manic, ed uno dei brani in esso contenuti è Forever … (is a long time). L’album che è stato anticipato da ben sei canzoni You Should Be Sad, Suga’s Interlude, Finally // beautiful stranger, Graveyard, l’amatissima Without Me e Clementine. Il disco contiene anche collaborazioni con Suga dei Bts ed Alanis Morrissette.

Ashley Francipane, questo il vero nome della cantautrice americana sarà presentato dal vivo in Italia nell’unica tappa del Manic World Tour, al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 13 febbraio (scopri qui info e prezzi dei biglietti).

Testo di Forever … (is a long time) di Halsey:

[Intro] I spent a long time watering a plant made out of plasticAnd I cursed the ground for growing greenI spent a long time substituting honest with sarcasticAnd I cursed my tongue for being mean [Verse] And weightless, breathless restituteMotionless and absoluteYou cut me open, sucked the poison from an aging woundNow fifty thousand war cadetsWould cower at this small brunette

To my surprise, not six feet high

Would reach and grab the moon if I

Should ask or just imply

That I wanted a bit more light

So I could look inside his eyes

And get the colors just right

Just right, just right, just

Traduzione di Forever … (is a long time) di Halsey:

[Interlude] [Outro] But love built, God built provincesBuild calluses, break promises‘Cause I could never hold a perfect thing and not demolish itWhat am I thinking? What does this mean?How could somebody ever love me?Talk to your man, tell him he’s got bad news comin’[Intro] Ho passato molto tempo ad innaffiare una pianta fatta di plasticaHo maledetto il terreno perché crescesse il pratoHo passato tanto tempo a sostituire la verità con il sarcasmoed ho maledetto la mia lingua per le cattiverie [Verse] e senza peso, senza fiatoImmobile ed assolutoMi hai aperto in due, succhiato il veleno da una ferita vecchiaora 50.000 cadetti in guerraindietreggerebbero davanti a questa morettina

Con mia grande sorpresa, Non un metro ed ottanta

ti prenderei e porterei alla Luna se

me lo chiedessi o me lo facessi capire

vorrei un po’ più di luce

quindi guarderei nei tuoi occhi

ed indovinerei il colore

solo giusto, giusto, giusto

[Interlude] [Outro] ma l’amore si costruisce, Dio costruisce provincecrea calli, spezza promesseperché non posso mantenere una cosa perfetta e non distruggerlaCosa stavo pensando? Cosa significa?Come potrebbero mai amarmi?parla con il tuo uomo, digli che ci sono brutte notizie in arrivo