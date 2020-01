Halsey – 3am: Audio, testo e traduzione della canzone

E’ finalmente uscito il terzo disco di Halsey, oggi 17 Gennaio, Manic, ed uno dei brani in esso contenuti è 3am insieme a Dominic Fike. L’album che è stato anticipato da ben sei canzoni You Should Be Sad, Suga’s Interlude, Finally // beautiful stranger, Graveyard, l’amatissima Without Me e Clementine. Il disco contiene anche collaborazioni con Suga dei Bts ed Alanis Morrissette.

Ashley Francipane, questo il vero nome della cantautrice americana sarà presentato dal vivo in Italia nell’unica tappa del Manic World Tour, al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 13 febbraio (scopri qui info e prezzi dei biglietti).

Scopri QUI tutte le canzoni i testi e le traduzioni di Manic!

Ascolta 3 am di Halsey:



Testo di 3 am di Halsey:

Traduzione di 3 am di Halsey:

[Verse 1] Darling, I’ve just left the barAnd I’ve misplaced all my credit cardsMy self-preservation and all of my reservationsAre sittin’ and contemplating what to do with me, do with meThink I took it way too farAnd I’m stumblin’ drunk, getting in a carMy insecurities are hurtin’ meSomeone please come and flirt with meI really need a mirror that’ll come along and tell me that I’m fineI do it every time [Pre-Chorus] I keep on hanging on the line, ignoring every warning signCome on and make me feel alright again [Chorus] ‘Cause it’s 3 AMAnd I’m callin’ everybody that I knowAnd here we go againWhile I’m runnin’ through the numbers in my phoneAnd yeah, I’ll take fake moans and dial tonesLet ’em spill right down the microphoneI need it digital ’cause, baby, when it’s physicalI end up alone, end up alone [Post-Chorus] La, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laI need it digital ’cause, baby, when it’s physicalI end up alone, end up alone [Verse 2] And every night, I wanna live in color through a white-blue screenI got a technicolor vision going vivid in my white-blue jeansI know it’s complicated‘Cause everyone that I’ve dated says they hate it‘Cause they don’t know what to do with me, do with meKnow that my identity always getting the best of meI’m the worst of my enemiesAnd I don’t really know what to do with meYeah, I don’t really know what to do with me [Pre-Chorus] I keep on hanging on the line, ignoring every warning signCome on and make me feel alright again [Chorus] ‘Cause it’s 3 AMAnd I’m callin’ everybody that I knowAnd here we go againWhile I’m runnin’ through the numbers in my phoneAnd yeah, I’ll take fake moans and dial tonesLet ’em spill right down the microphoneI need it digital ’cause, baby, when it’s physicalI end up alone, end up alone [Post-Chorus] La, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laI need it digital ’cause, baby, when it’s physicalI end up alone, end up alone [Bridge] I’m reckless, treat it like a necklaceTake a different version and I try it on for size with everybody that I knowAnd will you please pick up the fucking phone? [Chorus] ‘Cause it’s 3 AMAnd I’m callin’ everybody that I knowAnd here we go againWhile I’m runnin’ through the numbers in my phoneAnd yeah, I’ll take fake moans and dial tonesLet ’em spill right down the microphoneI need it digital ’cause, baby, when it’s physicalI end up alone, end up alone [Post-Chorus] La, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laI need it digital ’cause, baby, when it’s physicalI end up alone [Outro] Your, your best song is a song that’s currently on the radioHow many people can say that?That their best song is the one that’s currently about to be a massive hit?It’s already a hit, it’s just gonna get more massiveHow many more people can say it? Not very manyCongratulations![Verse 1] Tesoro, ho appena lasciato il bare non so dove ho messo tutte le mie carte di creditola mia auto-conservazione e le mie riservesono sedute e stanno contemplando quello che mi ha fatto, quello che mi ha fattoPenso che ho superato il limitee traballo ubriaca, entro in macchinaLe mie insicurezze mi stanno facendo maleQualcuno per favore venga a fliertare con meHo davvero bisogno di uno specchio che venga e mi dica che sono bellaLo faccio tutte le volte [Pre-Chorus] Continuo a camminare sulla linea, ignorando tutti i segnali di pericoloVieni e fammi sentire di nuovo bene [Chorus] Per sono le 3 di nottee sto chiamando tutti quelli che conoscoe ci risiamomentre scorro i numeri sul telefonoe si, fingerò lamenti e segnalifacciamoli cadere sul microfonoHo bisogno che sia digitale, baby, quando è così fisicoFinisco sola, sola [Post-Chorus] La, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laHo bisogno che sia digitale, baby, quando è così fisicoFinisco sola, sola [Verse 2] e ogni notte, voglio vivere a colori attraverso lo schermo blu e biancoHo una visione tecnicolor molto chiara nei mie jeans blu e bianchiSo che è complicatoperché ogni persona con cui sono stata mi ha detto di averlo odiatoperché non so cosa fare di me stessaso che la mia identità si prende il meglio di mesono il peggiore tra i miei nemicie non so davvero cosa fare di me stessaYeah,non so davvero cosa fare di me stessa [Pre-Chorus] Continuo a camminare sulla linea, ignorando tutti i segnali di pericoloVieni e fammi sentire di nuovo bene [Chorus] Per sono le 3 di nottee sto chiamando tutti quelli che conoscoe ci risiamomentre scorro i numeri sul telefonoe si, fingerò lamenti e segnalifacciamoli cadere sul microfonoHo bisogno che sia digitale, baby, quando è così fisicoFinisco sola, sola [Post-Chorus] La, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laHo bisogno che sia digitale, baby, quando è così fisicoFinisco sola, sola [Bridge] Sono spericolata, lo tratto come una collanaprendo versioni diverse e ci provo allo stesso modo con tutti quelli che conoscoe potresti per favore rispondere al telefono? [Chorus] Per sono le 3 di nottee sto chiamando tutti quelli che conoscoe ci risiamomentre scorro i numeri sul telefonoe si, fingerò lamenti e segnalifacciamoli cadere sul microfonoHo bisogno che sia digitale, baby, quando è così fisicoFinisco sola, sola [Post-Chorus] La, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laLa, la, la, la, la, la, la, la, laHo bisogno che sia digitale, baby, quando è così fisicoFinisco sola, sola [Outro] La tua, la tua canzone migliore è una canzone che è ora in radioQuante persone possono dirlo?che la loro canzone migliore è una canzone che sta per diventare una super hit?E’ già una hit, diventerà ancora più grandeQuante persone possono dirlo? Non moltiCongratulazioni!