Halsey mostra le smagliature dopo la nascita del suo primo figlio

Halsey ha pubblicato una serie di adorabili foto su Instagram direttamente della cameretta del suo piccolo appena nato, Ender. Nell’album, la cantante ha mostrato con onestà uno scatto in cui mostra senza timore le smagliature post parto del suo addome.

“Beh … questo è come sembra”, Halsey ha commentanto nel post. Apprezziamo molto quando le celebrità non temono di mostrare i normalissimi difetti del loro corpo, specie se inevitabili come dopo aver affrontato una gravidanza, invece che ostentare quanto siano perfette e in splendida forma in ogni circostanza.

Chi è Alev Aydin, il padre del figlio di Halsey

La cantante di Without Me ha dato il benvenuto al primo figlio con il fidanzato Alev Aydin lo scorso 14 luglio.

Halsey aveva rivelato di essere incinta il gennaio scorso. La pop star è sempre stata sincera riguardo ai problemi di fertilità a causa dell’endometriosi, rivelando nel 2016 di aver subito un aborto spontaneo durante il tour.

Di lui sappiamo che è un regista, sceneggiatore e attore. Alev si è fatto conoscere in particolare per la serie Small Shots, del 2017. Lo show racconta la storia di due attori che cercano di sfondare ad Hollywood. Un altro dei suoi lavori più importanti è stata la sceneggiatura e la regia del film Hipmen: la pellicola racconta la storia di una giovane donna che si mette contro un sicario assoldato per uccidere un importante produttore musicale. Alev alle spalle ha anche un importante ruolo da attore nel film Lonely Boy, uscito nel 2013.

Halsey e Alev, che è di origini turche, sono stati pizzicati per la prima volta insieme a Los Angeles nell’ottobre del 2020. I due a quanto pare sono proprio inseparabili e si sono anche fatti lo stesso tatuaggio, la scritta Seeds, scritti nelle rispettive calligrafie.