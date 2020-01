Halsey – Dominic’s Interlude: Audio, testo e traduzione della canzone

E’ finalmente uscito il terzo disco di Halsey, oggi 17 Gennaio, Manic, ed uno dei brani in esso contenuti è Dominic’s Interlude insieme a Dominic Fike. L’album che è stato anticipato da ben sei canzoni You Should Be Sad, Suga’s Interlude, Finally // beautiful stranger, Graveyard, l’amatissima Without Me e Clementine. Il disco contiene anche collaborazioni con Suga dei Bts ed Alanis Morrissette.

Ashley Francipane, questo il vero nome della cantautrice americana sarà presentato dal vivo in Italia nell’unica tappa del Manic World Tour, al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 13 febbraio (scopri qui info e prezzi dei biglietti).

[Intro: Dominic Fike] Your eyes are fragile and timelessIt’s beautiful, there’s power in the words you whisperHe treats you cold and so mindlessThat he don’t see the setting sunYour eyes are open when you kiss him [Verse: Dominic Fike] Your eyes are drawn to the wildness (Ah, baby, baby)Usual, the towers in your world are sinkin’And if you’re lookin’ for signs thenYou should know (Ooh), there’s power in the words you’re thinkin’ [Chorus: Dominic Fike] Talk to your manTell him he got bad news comin’ (Yeah)Walk on the edge with someone newTalk to your man (Talk to your man)Tell him we’ll have some good time lovin’ (Talk, talk)You can take a chance, come take my hand[Intro: Dominic Fike] I tuoi occhi sono fragili e senza tempoE’ bellissimo, c’è un potere nelle parole che sospiriLui ti tratta in modo freddo e meccanicoche non vede il sole che tramontai tuoi occhi sono aperti quando lo baci [Verse: Dominic Fike] I tuoi occhi affogano nella sregolatezza (Ah, baby, baby)di solito, le torri nel tuo mondo stanno crollandoe se stai cercando dei segnali alloradovresti sapere (Ooh), c’è del potere nel mondo in cui pensi [Chorus: Dominic Fike] parla con il tuo uomodigli che ci sono brutte notizie’ (Yeah)cammina sul margine di qualcosa di nuovoparla con il tuo uomo (parla con il tuo uomo)digli che avete avuto dei momenti belli amandovi (parla, parla)Puoi provare, prendi la mia mano