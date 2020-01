Halsey – You Should Be Sad: Video, testo e traduzione

Dopo una serie di singoli, Halsey ha deciso di darci un altro assaggio del nuovo album, Manic, in arrivo il prossimo 17 gennaio. E’ uscito oggi, 10 Gennaio, infatti, il nuovo singolo You Should Be Sad ed il rispettivo video diretto da Colin Tilley (Kendrick Lamar, DJ Khaled).

Nella canzone Halsey continua a parlare della tragica fine della sua storia d’amore con un uomo danneggiato; mentre lei cercava di aiutarlo, lui ha danneggiato lei. In You Should Be Sad la cantante trova il coraggio di dire al suo ex che lui non è chi crede di essere e che è felice di essere scappata dai suoi demoni.

L’album Manic, conterrà i brani già pubblicati Suga’s Interlude, Finally // beautiful stranger, Graveyar, Without Me e Clementine. Il nuovo disco di Halsey sarà presentato dal vivo in Italia nell’unica tappa del Manic World Tour, al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 13 febbraio (scopri qui info e biglietti).

Testo di You Should Be Sad di Halsey:

[Verse 1] I wanna start this out and sayI gotta get it off my chestGot no anger, got no maliceJust a little bit of regretKnow nobody else will tell youSo there’s some things I gotta sayGonna jot it down and then get it outAnd then I’ll be on my way [Pre-Chorus] No, you’re not half the man you think that you areAnd you can’t fill the hole inside of you with money, drugs, and carsI’m so glad I never ever had a baby with you‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you [Chorus] Oh, I feel so sorry, I feel so sadI tried to help you, it just made you madAnd I had no warning about who you areI’m just glad I made it out without breaking downAnd then ran so fucking farThat you would never ever touch me againWon’t see your alligator tears‘Cause, no, I’ve had enough of them [Verse 2] Let me start this off by sayingI really meant well from the startTake a broken man right in my handsAnd then put back all his parts [Pre-Chorus] But you’re not half the man you think that you areAnd you can’t fill the hole inside of you with money, girls, and carsI’m so glad I never ever had a baby with you‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you [Chorus] Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)I feel so sad (I feel so sad)I tried to help you (I tried to help you)It just made you mad

And I had no warning (I had no warning)

About who you are (About who you are)

Just glad I made it out without breaking down

Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)

I feel so sad (I feel so sad)

I tried to help you (I tried to help you)

It just made you mad

And I had no warning (I had no warning)

About who you are (About who you are)

‘Bout who you are

Traduzione di You Should Be Sad di Halsey:

[Bridge] Hey x4 [Pre-Chorus] ‘Cause you’re not half the man you think that you areAnd you can’t fill the hole inside of you with money, drugs, and carsI’m so glad I never ever had a baby with you‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you [Outro] I feel so sadYou should be sadx2You should bex3[Verse 1] Questo iniziare questa cosa dicendoche devo ho bisogno di sfogarmiNon c’è rabbia, ne maliziasolo un po’ di rimorsoso che nessun altro te lo diràquindi c’è qualcosa che devo dirtilo devo buttare qui e farlo usciree poi andrò via [Pre-Chorus] No, non sei nemmeno la metà dell’uomo che pensi di esseree non puoi riempire il vuoto che hai dentro con soldi, droga e macchinesono felice di non aver mai avuto un bambino con teperché non sei capace di amare nulla a meno che non ci guadagni qualcosa [Chorus] Oh, mi dispiace, sono tristeho cercato di aiutarti, mi ha solo fatto impazziree non mi avevano avvisato su chi erisono solo felice di esserne uscita senza distruggermie poi sono corsa via molto lontanodove non potrai toccarmi mai piùnon vedrò le lacrime da coccodrilloperché ne ho avuto abbastanza [Verse 2] Lasciami direSin da subito ho voluto solo il meglioho preso un uomo danneggiatoed ho rimesso insieme i pezzi [Pre-Chorus] ma non sei nemmeno la metà dell’uomo che pensi di esseree non puoi riempire il vuoto che hai dentro con soldi, droga e macchinesono felice di non aver mai avuto un bambino con teperché non sei capace di amare nulla a meno che non ci guadagni qualcosa [Chorus] Oh, mi dispiace (mi dispiace)sono triste (sono triste)ho cercato di aiutarti (ho cercato di aiutarti)mi ha solo fatto impazzire

e non mi avevano avvisato (non mi avevano avvisato)

su chi eri (su chi eri)

sono solo felice di esserne uscita senza distruggermi

Oh, mi dispiace (mi dispiace)

sono triste (sono triste)

ho cercato di aiutarti (ho cercato di aiutarti)

mi ha solo fatto impazzire

e non mi avevano avvisato (non mi avevano avvisato)

su chi eri (su chi eri)

su chi eri

[Bridge] Hey x4 [Pre-Chorus] perché non sei nemmeno la metà dell’uomo che pensi di esseree non puoi riempire il vuoto che hai dentro con soldi, droga e macchinesono felice di non aver mai avuto un bambino con teperché non sei capace di amare nulla a meno che non ci guadagni qualcosa [Outro] Sono tristetu dovresti essere tristex2You should bex3