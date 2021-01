Congratulazioni ad Halsey! La cantante, una delle nostre artiste preferite in assoluto, ha annunciato nelle scorse ore su Instagram, con un post a sorpresa, di essere incinta!





Halsey è incinta: ecco le prime foto con il pancione

Ashley Nicolette Frangipane, diventata celebre per le hit come Without you, per il disco Manic e per la collaborazione con i BTS (Boy with luv), è più radiosa che mai.

Nelle immagini pubblicate online Halsey è sorridente, felice e orgogliosa del suo meraviglioso pancione. Curiosamente, appena lo scorso novembre la cantante aveva scherzato con i fan riguardo ad una gravidanza che, ai tempi, non era reale.

L’artista statunitense aveva semplicemente fatto una battuta, confermando in realtà di aver preso qualche chiletto in più

.Qui sotto il tweet di Halsey.

Still not pregnant. Still just allergic to gluten, still love pancakes. — h (@halsey) November 19, 2019

La notizia, ovviamente, ha mandato in brodo di giuggiole il web. In men che non si dica, il nome di Halsey è schizzato dritto in vetta ai trending topic italiani ed internazionali. Sono stati in tantissimi i fan che si sono congratulati con lei, qui sotto trovate alcuni dei loro messaggi!

She said she’d never perform more unless she’d have someone to sing it to and a year later she’s pregnant 🥺 pic.twitter.com/EGk3eC5Ene — i (@heavensfinding) January 27, 2021

HALSEY IS PREGNANT AND IM SO HAPPY FOR HER ❤️ “and when you decide it’s your time to arrive, I’ve loved you for all of my life”🥺 pic.twitter.com/8oypiTJhyX — Kou Facts (@_koufax) January 27, 2021

Almeno per il momento, Halsey ha voluto mantenere privata l’identità del padre del suo primogenito o primogenita. L’ultima volta in cui vi avevamo raccontato di lei in termini sentimentali era stato un anno e mezzo fa, quando l’artista aveva partecipato ad una festa di Halloween con l’allora fidanzato Evan Peters.