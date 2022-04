Grammy Awards 2022: perché Halsey ha lasciato la cerimonia

Halsey , ieri, ha fatto soltanto una breve apparizione ai Grammy Awards 2022 prima di lasciare la cerimonia.

“Non mi sentivo molto bene, quindi sono andata via presto”. La cantante che è stata nominata per il miglior album di musica alternativa, ha scritto queste parole per i fan, via Instagram Story.

“Dovevo vedere i BTS però. Vado a mangiare la pasta e a dormire“, ha aggiunto. “Grazie per tutto, vi amo tutti.”

La cantante ha sfilato sul tappeto rosso dei Grammys 2022 quattro giorni dopo essere stata operata a Las Vegas, domenica scorsa.

Solo un giorno prima dei Grammy Awards, Halsey ha fatto ricorso a Instagram per condividere quest’importante aggiornamento sulla sua salute.

“L’ultima volta che ho partecipato ai Grammy è stato il 2017 ed erano passati 3 giorni dal mio primo intervento di endometriosi“, ha scritto l’artista. “Ho camminato sul tappeto con i miei punti ancora dentro.”

Ha condiviso inoltre uno scatto della sua visita in ospedale per annunciare che avrebbe partecipato comunque alla premiazione.

“Per fortuna, domani parteciperò per la prima volta dopo anni e ho subito un nuovo intervento chirurgico (hai indovinato) 3 giorni fa“, ha rivelato Halsey . “Pubblico solo questo per dire che se mi vedi essere gentile lol sono fragile. Fragile ma entusiasta.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da halsey (@iamhalsey)

Halsey non ha specificato quale intervento chirurgico ha subìto, anche se ha parlato della sua lotta con l’endometriosi, una condizione spesso dolorosa in cui i tessuti che normalmente rivestono l’interno di un utero crescono in modo anomalo al di fuori di esso e a volte possono causare problemi di fertilità.

La cantante ha rivelato in un episodio del 2018 di The Doctors che stava diventando agguerrita nel trattamento della sua endometriosi e nella pianificazione di una famiglia.

“Ho 23 anni e ho intenzione di congelare i miei ovuli“, ha spiegato Halsey. “E quando lo dico alle persone, mi dicono: ‘Hai 23 anni, perché devi farlo? Perché hai bisogno di congelare i tuoi ovuli?’

“Fare una riserva ovarica è importante per me perché sono abbastanza fortunata da averla come opzione, ma devo essere risoluta nel proteggere la mia fertilità, nel proteggere me stessa“.

L’ anno scorso, la cantante ha mostrato le cicatrici dovute proprio all’operazione per l’endometriosi, mettendole in mostra subito dopo la nascita del suo primo figlio.