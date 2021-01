Chi è il padre del primo figlio che fra qualche mese A accoglierà al mondo? Questa è la domanda che in moltissimi si sono fatti ieri, quando hanno visto per la prima volta le foto della cantante con il pancione.

Halsey ci ha regalato infatti pochissime ore fa una serie di dolcissimi scatti confermando al mondo intero di essere in dolce attesa. Si tratta questa della prima gravidanza dell’artista, che purtroppo pochi mesi aveva avuto un aborto spontaneo.

Ma chi è, quindi, l’uomo che può dire di avere la fortuna di essere al fianco di Halsey in questo meraviglioso viaggio verso la genitorialità? Scopriamolo insieme!

Chi è Alev Aydin, il padre del figlio di Halsey

Anche se la cantante non ha taggato nessuno nell’annuncio, il bel Alev non ha resistito e sotto le adorabili foto della compagna ha subito commentato: “Ho il cuore pieno di gioia, ti amo, tesoro”.

Di lui sappiamo che è un regista, sceneggiatore e attore. Alev si è fatto conoscere in particolare per la serie Small Shots, del 2017. Lo show racconta la storia di due attori che cercano di sfondare ad Hollywood. Un altro dei suoi lavori più importanti è stata la sceneggiatura e la regia del film Hipmen: la pellicola racconta la storia di una giovane donna che si mette contro un sicario assoldato per uccidere un importante produttore musicale.

Alev alle spalle ha anche un importante ruolo da attore nel film Lonely Boy, uscito nel 2013.

Halsey e Alev, che è di origini turche, sono stati pizzicati per la prima volta insieme a Los Angeles nell’ottobre del 2020. I due a quanto pare sono proprio inseparabili e si sono anche fatti lo stesso tatuaggio, la scritta Seeds, scritti nelle rispettive calligrafie.

