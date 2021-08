Halsey: dove acquistare i biglietti per lo show digitale

If I Can’t Have Love, I Want Power, il nuovo album di Halsey è stato rilasciato lo scorso 27 luglio e verrà presentato con un evento livestream a cui potranno partecipare i fan di tutto il mondo.

Quarto album in studio per la cantante americana, il disco contiene 13 canzoni da lei scritte e prodotte da Trent Reznor e Atticus Ross, vincitori di Oscar, Golden Globe e GRAMMY in veste di compositori di musiche per film e televisione.

Lunedì 30 agosto, alle 19.00, si potrà assistere all’unico show digitale di Halsey. I biglietti sono diponibili al seguente link.

Track Listing – If I Can’t Have Love, I Want Power di Halsey

The Tradition Bells in Santa Fe Easier than Lying Lilith Girl is a Gun You asked for this Darling 1121 honey Whispers i am not a woman, i’m a god The Lighthouse Ya’aburnee

SPIN, la rivista musicale statunitense, ha definito l’album “an industrial-leaning masterpiece” e ha osservato: “Halsey non è una donna, è un Dio del rock. E il nuovo album dimostra che si è guadagnata il titolo”.

Il sito musicale americano Stereogum ha definito “If I Can’t Have Love, I Want Power” come “uno di quegli album che cambiano il corso della carriera di un artista” e l’Associated Press ha affermato che “Halsey è al suo meglio… Questo album è un’evoluzione del suono di Halsey…”

La musica del nuovo album è anche la colonna sonora del film omonimo IMAX Experience: If I Can’t Have Love, I Want Power. Si tratta di un lungometraggio di un’ora, scritto da Halsey e diretto da Colin Tilley , proiettato nei cinema IMAX delle maggiori città di tutto il mondo.

L’annuncio dell’album era stato dato lo scorso luglio quando Halsey ha svelato la copertina dell’album al Met Fifth Avenue di New York City.