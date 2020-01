Esce quest’oggi a sorpresa in tutte le piattaforme di streaming e negli online store un nuovo disco di Eminem, intitolato Music to be murdered by. All’interno del disco troviamo un totale di ben 20 canzoni, fra cui moltissime collaborazioni. Il pezzo che però più ci interessa è probabilmente Those kinda nights, in collaborazione con il nostro adorato Ed Sheeran.

Ecco la copertina del disco di Eminem!

Eminem, vi ricordiamo, aveva collaborato con Ed Sheeran anche sulle note di River, uno dei singoli estratti dal suo recente album Revival.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Those Kinda Nights di Eminem e Ed Sheeran!

Testo

ho copiato gingergeneration

ho copiato gingergeneration

[Intro: Ed Sheeran] Damn, girl, with your sexy ass, hahaLet me holla at youD.A. got that dopeIt’s one of those kinda nights [Verse 1: Eminem & Ed Sheeran] Yes, this beat’s takin’ me back to my D12 daysWhen we hit the club to go and hell-raiseProbably end up back in the cocktail waitressAnd takin’ her straight back to the motel, ayyYeah, Bizzare’s tryna get a lapdanceOff a Xan next to Jack Dan’ (Ayo)Stripper walk by, I’m like “Goddamn”She’s like “That’s harassment,” I’m like “Yeah, and?” (Woo)Holy Toledo, it’s Miss OhioThat’s the best ass I’ve seen in a whileWe should be datin’, she’s from ClevelandBut she’s a bengal, this chick is cattyIs that a mini-skirt if it’s a maxi?That’s the shortest thing for a dress since an addyShe said “Fuck off” and threw her liquor at meIt’s one of those kinda nightsThen I said, I said[Chorus: Ed Sheeran] If you wanna go hard tonightWell then, the smoke and the bottle are on me, ahSlip into the red dress you likeWhen we arrive, we probably won’t leave, ahI love the way you move like thatWhen you push your body on mine, oh myYou wanna smoke, drink, dance until the sun riseIt’s one of those kinda nights [Verse 2: Eminem] This beat keeps takin’ me back like my ex doesOnly ’cause how good the sex wasHit up the next club, met AlexaBut she was so extra, called her etceteraHad her like, “Oh my GodMy whole iPod’s filled with your songs, I mow my lawn to ’em”I said, “Oh my God, you know my songs?

That’s totally awesome, I’m Marshall, what’s goin’ on? Ah (Haha)

Seriously though, jokes aside, how you doin’? You straight?”

She said, “No, I’m bi”

She said, “Are you drunk?,” I said, “No, I’m high

I’m checkin’ out the chick,” she said, “So am I”

“What’s in the cup, let me see that

Girl, where the rest of that promethazine at”

She said, “Cool, gotta run out to my Cadillac though

And I’ll be like Fat Joe, and bring the lean back”

Then I said

ho copiato gingergeneration

[Chorus: Ed Sheeran] If you wanna go hard tonightWell then, the smoke and the bottle are on me, ahSlip into the red dress you likeWhen we arrive, we probably won’t leave, ahI love the way you move like thatWhen you push your body on mine, oh myYou wanna smoke, drink, dance until the sun riseIt’s one of those kinda— [Verse 3: Eminem] OMGLike the gas in the tank, she’s gettin’ low on meSaid she wants to go with meI said, “Go with you where?” She said, “Out”I said, “I’m a candle, I’ll go out if you blow on me”Walk her out to the parkin’ lot, here comes the brigadeTurn like a flip page, 50 look shitfacedSay peace to McVay and me and this chick take off like a sick dayDrivin’ around, I said, “Let’s pull over,” she said, “No problemo

Windows are dark tint, roll up the car windows

Monte Carlo in park, bumpin’ Bizarre’s demo

Gettin’ head in the bucket, Marshmello

Yeah, I never in the club met a woman worth knowin’

But if you’re ho’in

Opposites attract, I’m someone, you’re a no one

I’m high and you’re bi, I’m comin’, you’re goin’

Traduzione

[Chorus: Ed Sheeran] If you wanna go hard tonightWell then, the smoke and the bottle are on me, ahSlip into the red dress you likeWhen we arrive, we probably won’t leave, ahI love the way you move like thatWhen you push your body on mine, oh myYou wanna smoke, drink, dance until the sun riseIt’s one of those kinda nights

cavolo ragazza, il tuo sedere è sexy, aha

lascia che ti gridi addosso

D.A. ha la cosa giusta

è una di quelle notti giuste

those kinda nights

yeah, questo beat mi sta riportando ai fasti dei D12

quando entriamo in disco e facciamo casino

probabilmente finiremmo dietro al bancone con la cameriera

e la porteremmo dritta al motel, ayy

yeah. cercherà di fare una strana lapdance

lontano da Xan vicino a Jack Dan’ (Ayo)

la spogliarellista passa vicino, e io sono tipo “cavolo!”

lei è tipo “mi stai molestando!” “io sono tipo “Yeah e allora?” (woo)

Sacro Toledo, è Miss Ohio

è il cul0 più bello che io abbia visto da un po’

dovremmo uscire, lei viene da Cleveland

ma lei è una tigre del Bengala, questa ragazza ha un caratterino

è una mini gonna se è una maxi?

non ho mai visto in vita mia un vestito così corto

lei ha detto “fancul0” e mi da versato il liquore addosso

è una di quelle seratine

poi ho detto, ho detto

ho copiato gingergeneration

se vuoi andarci duro stanotte

allora ok il fumo e le bottiglie sono su di me, h

entra nel vestito rosso che ti piace

quando noi arriviamo, probabilmente non ce ne andremo, ah

mi piace il modo in cui lo muovi così

quando tu spingi il tuo corpo sul mio, oh mio dio

tu vuoi fumare, bere, ballar, fino a che il sole non sorge

è una di quelle seratine

questo beat continua a riportarmi indietro come la mia ex

solo perché il sess0 con lei era fantastico

adesso vado in un’altra disco, ho incontrato Alexa

ma lei era così fuori, l’ho chiamata eccetera

l’ho vista ed ero tipo “oh mio dio”

il mio iPod era pieno delle tue canzoni, ho rasato il prato ascoltandole

ho detto “oh mio dio conosci le mie canzoni?”

è fantastico, sono Marshal, come vai? Ah (Ahah)

però davvero, scherzi a parte, come va? Sei etero?

Lei dice “No sono bisex”

lei dice “sei sbronzo?” Io dico “No, sono fatto”

sto controllando la ragazza, lei dice, “anche io”

cosa c’è in quel bicchiere, fammi vedere

ragazzo, dov’è finito il resto di quella prometazina

lei dice “Bene, adesso però devo tornare di corsa alla mia Cadillac”

e io sarò Fat Joe, e ti farò piegare indietro

poi io dico

se vuoi andarci duro stanotte

allora ok il fumo e le bottiglie sono su di me, h

entra nel vestito rosso che ti piace

quando noi arriviamo, probabilmente non ce ne andremo, ah

mi piace il modo in cui lo muovi così

quando tu spingi il tuo corpo sul mio, oh mio dio

tu vuoi fumare, bere, ballar, fino a che il sole non sorge

è una di quelle….

Oh mio dio

Come la benzina nel serbatoio, lei si sta esaurendo con me

lei dic che vuole andare con me

io dico “Andare con te dove?”.“lei dice “Fuori”

io dico “sono una candela, io esco se mi soffi”

la porto fuori nel parcheggio, ecco la brigata in arrivo

la giro come una pagina, 50 con una faccia di merd*

dico pace a McVay e io e questa ragazza mi fa impazzire come un giorno di malattia

guido in giro, io dico “tiriamoci su”, lei dice “Nessun problema!

i finestrini sono dipinti di nero, tiro su i finestrini dell’auto

Monte Carlo nel parco, metto su un demo di Bizzarre

me lo faccio succhiare dentro al casco di Marshmello

yeah io non ho mai conosciuto in discoteca una donna che valesse davvero la pena di conoscere

ma tu stai facendo la z*ccola

gli opposti si attraggono, sono qualcuno, tu non sei nessuno

sono fatto e tu sei bisessuale, sto arrivando, tu stai andando

ho copiato gingergeneration

se vuoi andarci duro stanotte

allora ok il fumo e le bottiglie sono su di me, h

entra nel vestito rosso che ti piace

quando noi arriviamo, probabilmente non ce ne andremo, ah

mi piace il modo in cui lo muovi così

quando tu spingi il tuo corpo sul mio, oh mio dio

tu vuoi fumare, bere, ballar, fino a che il sole non sorge

è una di quelle seratine