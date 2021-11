Fedez – Disumano: tutti i testi delle canzoni dell’album

Fedez è tornato sulla scena musicale pubblicando il suo nuovo disco Disumano, disponibile da oggi, venerdì 26 novembre.

L’album è stato preceduto da una campagna elettorale fake che il rapper ha messo in scena nelle ultime settimane al fine di promuovere il progetto discografico e di rispondere con ironia alle voci che si sono susseguite riguardo una sua presunta candidatura alle elezioni per il Parlamento che si terranno nel 2023.

Ascolta qui Disumano di Fedez

L’album contiene 20 canzoni, alcune delle quali già edite e che hanno portato Fedez in cima alle classifiche nell’ultimo anno e mezzo, come Bella Storia, Mille, Chiamami per Nome, Meglio del cinema, solo citarne alcune.

In Disumano troviamo anche un brano dedicato alla nuova entrata di casa Ferragnez, ovvero Vittoria, e alcuni brani che parlano delle sue infinite querele, come Un giorno in pretura.

Nella tracklist di Disumano di Fedez ci sono inoltre tante collaborazioni: oltre a quelle già note con Francesca Michielin, Orietta Berti e Achille Lauro, troveremo anche Tedua, Dargen D’amico, Cara, Myss Keta, Crookers, Tananai e Speranza.

L’opera che vediamo sulla copertina del disco è composta due sculture di Francesco Vezzoli ed è intitolata Il Nacisista Pessimista.

Parte del ricavato delle vendite dell’album e dell’opera verrà infatti devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

I testi delle canzoni di Disumano di Fedez: