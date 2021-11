Fedez entra in politica? Il video ironico della sua candidatura

Fedez entra in politica? Il rapper si è reso fautore di un video che ha generato attimi di spaesamento. Si tratta di una clip postata poco fa sui suoi profili social dove Federico Lucia appare vestito di tutto punto e seduto a una scrivania, in procinto di fare un annuncio importante.

Nella breve clip dallo sfondo serioso, accompagnata dallo slogan “Io scelgo Disumano”, tutto è allestito per far credere che il rapper voglia scendere in campo per le elezioni 2023 con il suo movimento, denominato appunto Disumano.

Basta una manciata di secondi, però, per rendersi conto di quale sia il vero intento di Fedez. “Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande incubo. Quello di un’Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno”, dichiara.

Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria

Vota Disumano 💅🏻#ioscelgodisumano #26novembre #fedezelezioni2023 pic.twitter.com/zJ3DhcHXZV — Fedez (@Fedez) November 15, 2021

Il video, che è ovviamente uno scherzo, arriva in risposta al caos mediatico che è stato sollevato negli ultimi giorni. La notizia di una candidatura di Fedez girava già da qualche giorno sul web dopo che si è sparsa la voce sull’acquisto del dominio registrato fedezelezioni2023.it da parte della Zdf, società che appartiene al rapper italiano.

Immediata era stata la reazione dei media. Soprattutto per quanto riguarda la stampa cartacea e trasmissioni televisive a sfondo politico che erano saltate alla conclusione sollevando l’ilarità dello stesso artista.

Fedez stava palesamente scherzando sulla sua candidatura eppure qualcosa di vero c’è nel suo video che lo vede in versione di politico in erba. Come già annunciato, il 26 novembre uscirà Disumano. Il nuovo disco del rapper è un album che, come da lui ammesso negli scorsi mesi, potrebbe comportargli più di qualche querela.

Alcuni brani potrebbero parlare proprio delle sue infinite denunce, come Un giorno in pretura e Problemi per tutti (Giuda). Dai politici al Codacons, passando per la Rai, negli ultimi tempi l’artista ha ha avuto così tanti problemi per la sua esposizione mediatica e per le sue nette posizioni su certi temi, primo tra tutti il decreto Ddl Zan.

Il rapper ha anticipato che Disumano sarà un album manifesto dove queste controversie e la sua visione in ambito sociale saranno la materia prima delle tracce contenute.